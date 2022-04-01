Saçları yavaş uzayanlar için harika formül! Sadece 2 haftada etkisini gösteren yeşil çay yağı

Her kadının hayali; parlak, ışıl ışıl ve bakımlı saçlara sahip olmaktır. Dökülen saçları geri kazandıracak sihirli bir çare olmasa da, saç uzaması için birçok mucizevi yağ mevcut. Saçlarını kestirdikten sonra pişman olanlar üzülmesin. Doğal yöntemlerle etkili sonuçlara ulaşmak mümkün.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 12:33

Bahsedeceğimiz bu doğal yağlar ile; saç derinizi güçlendirerek, saçlarınızın kırılmasını önleyebilirsiniz. Böylece saçın uzaması da hızlanacaktır. İyi ve etkili bir sonuç almak istiyorsanız, düzenli olarak saç bakımınızı ihmal etmeyin. Ancak bu bakım yağlarını kullanmadan önce mutlaka dermatologdan onay almalısınız. Herhangi bir alerjik reaksiyon göstermemek için kontrolden geçmeniz çok önemli.İşte hızlı bir şekilde saç uzamasına yardımcı olan 5 mucizevi yağ.

YEŞİL ÇAY YAĞI Yeşil çay yağı; saç köklerinizi küçültebilen bir hormon olan dihibrotestosteronu azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bir diğer faydası ise antimikrobiyaldir. Yani saçın sağlıklı uzamasını sağlarken, deride oluşan kepekleri de temizler.