Saçları yavaş uzayanlar için harika formül! Sadece 2 haftada etkisini gösteren yeşil çay yağı

Bahsedeceğimiz bu doğal yağlar ile; saç derinizi güçlendirerek, saçlarınızın kırılmasını önleyebilirsiniz. Böylece saçın uzaması da hızlanacaktır. İyi ve etkili bir sonuç almak istiyorsanız, düzenli olarak saç bakımınızı ihmal etmeyin. Ancak bu bakım yağlarını kullanmadan önce mutlaka dermatologdan onay almalısınız. Herhangi bir alerjik reaksiyon göstermemek için kontrolden geçmeniz çok önemli.İşte hızlı bir şekilde saç uzamasına yardımcı olan 5 mucizevi yağ.
YEŞİL ÇAY YAĞI
Yeşil çay yağı; saç köklerinizi küçültebilen bir hormon olan dihibrotestosteronu azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bir diğer faydası ise antimikrobiyaldir. Yani saçın sağlıklı uzamasını sağlarken, deride oluşan kepekleri de temizler.
BİBERİYE YAĞI
Saçın uzaması için biberiye yağı muhteşem bir seçenektir. Yapılan bir klinik incelemesinde, günlük olarak saç diplerine masaj yaparak uygulandığında kesin sonuç alındığı açıklandı. Biberiye etkili bir şekilde saçın güçlü uzamasına teşvik ederek, saç dökülmesini azaltır. Uygulama için; birkaç damla biberiye yağını, kullandığınız bir yağ ile karıştırarak saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
SARDUNYA YAĞI
2017 yılında yapılan bir araştırma; bu çiçek özünün saç uzatma ürünü olarak büyük potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca saçı beslediği ve kan dolaşımını hızlandırdığı gösterilen amino asitlerle dolu. Sardunya etkili bir antibakteriyel, antimikrobiyal ve anti-inflamatuardır. Saçlarınızı güçlendirmeye, onarmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur.
HİNT YAĞI
Hint yağı; yüksek risinoleik asit içeriğinin, kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca nemlendirici bir özelliği vardır. Bundan dolayı saçların hızlı uzamasını sağlar.
NANE YAĞI
Araştırmalar, nane yağının bazı saç ürünlerinden saçın sağlıklı uzamasında daha fazla etkili olduğunu açıklamıştır. Kan damarlarının genişlemesi nedeni ile saçın uzaması için uyarılar gönderir. Yağlı saçlarınız varsa, nane saç derinizin pH'ını da dengeler ve bu da yağ üretiminizi düzenlemeye yardımcı olur. Uygulama yaparken; mutlaka başka bir yağ ile karıştırın. Karıştırmadan direkt cildinize uygulamayın.