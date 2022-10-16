Saçlarınız hiç olmadığı kadar parlayacak! Tek maskede tüm sorunlara çözüm…

Evdeki malzemelerle hazırlayacağınız bu maskeleri düzenli kullandığınızda saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlıklı, parlak ve güçlü olacak…
Saçlarınıza yaptırdığınız bunca bakımdan sonra bile, saçınızın ne zaman protein istediğini hemen anlamak zor olabilir. Birçok kadın saçı kuruduğunda biraz proteine ihtiyacı olduğunu düşünür, ancak durum her zaman böyle değildir. Saçınızın protein eksikliğinin tek ölçüsü kuruluk değildir. Emin olmak için şu işaretlere dikkat edin:
EVDE PROTEİN TEDAVİSİNİN FAYDALARI
Düz, kıvırcık, dalgalı veya kıvırcık saçlarınız olsun, proteinli saç tedavisinden önemli ölçüde faydalanacaktır. Bu protein tedavileri:
NE SIKLIKLA UYGULANMALI?
Bu büyük ölçüde saçınıza ve kullanılan bileşenlere bağlıdır. Bazı bileşenler diğerlerinden daha hafif protein tedavileri yapar ve haftada bir kez gibi sık aralıklarla kullanılabilir. Daha güçlü bileşenler veya yüksek miktarda protein içeren bileşenler daha az sıklıkla kullanılmalıdır. Her 4-6 haftada bir önerilir.
Son derece faydalı olmasına rağmen, çok fazla protein saçınıza zarar verebilir. Saçı sertleştirir, kırılgan hale getirir ve kırılmaya karşı hassastır.
EN İYİ PROTEİN TEDAVİLERİ
Avokado-Hindistan Cevizi Sütü Maskesi
Hindistan cevizi sütü ve avokado, saç büyümesini teşvik etmek için harika bir protein tedavisidir. Hindistan cevizi sütü proteinler açısından zengindir, avokado ise tümü saçınızın genel sağlığı için ihtiyaç duyduğunuz A, B ve E vitaminleri açısından zengindir.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır?
Hindistan Cevizi Sütlü Saç Tedavisi
Kepekle mücadele ediyorsanız, bu hindistan cevizi sütü saç tedavisi en iyi çözüm olabilir. B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra doymuş yağ asitleri ile yüklüdür. Sağlıklı saç büyümesini desteklemenin yanı sıra, kayıp proteini saç tellerinize geri kazandırır. Bu nazik bir tedavi olduğundan, haftada iki kez kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır?
Yumurta ve Yoğurtla Saç Tedavisi
Yumurtalar zengin bir protein kaynağıdır, bu yüzden saç bakım maskeleri için popüler bir bileşendirler. Saçları çok temiz, pürüzsüz ve parlak bırakırlar. Yumurta kokusundan hoşlanmıyorsanız, en sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz. Saçınız normalse yumurtanın beyazını, aşırı kuruysa sarısını kullanın. Bazı kadınlar, saçınız aşırı kuru olmadığı sürece iyi olan bütün yumurtayı tercih eder. Bu saç maskesini haftada bir kez kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır?
Mayonez ve Avokadolu Protein Saç Maskesi
Bu saç maskesi, hasarlı saçlarınızı onarmak, beslemek ve güçlendirmek için gereken her türlü besin maddesiyle yüklüdür. Mayonez protein yüklü yumurtalar içerdiğinden, bu tedavi sadece haftada bir kez kullanılmalıdır ve çok yağlı saçlar için de ideal değildir.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır?
Avokado-Yumurta-Zeytinyağı ile Saç Bakımı
Bu, aşırı kuru ve hasar görmüş saçlar için nemlendirici bir protein bakım maskesidir. Saç maskesi haftada iki kez bile kullanılabilir. Ancak saçlarınız çok yağlıysa haftada bir kez yeterlidir. Yumurta ve avokado, saçı güçlü ve elastik tutmak için besin sağlayan, ısı ve renkten kaynaklanan hasarı onaran ve saç büyümesini destekleyen proteinler içerir. Ek olarak, zeytinyağı doğal bir saç kremi görevi görür.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır
Yoğurt-Krema-Yumurta ile Saç Tedavisi
Yoğurt,krema ve yumurta saç bakımında kuru saçların tedavisi için idealdir. Saçı beslemek, saç diplerindeki birikmeyi gidermek ve nemlendirmek için gerekli proteinler ve yağlarla doludur. Yoğurt mükemmel bir temizleyicidir ve saç derisini ve saç tellerini temizlemeye yardımcı olur. Bu saç maskesini kuru saçlarınız varsa haftada iki kez ve yağlı saçlarınız varsa haftada bir kullanın.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır
Mayonez-Yumurta Saç Tedavisi
Hem mayonez hem de yumurta proteinlerle yüklüdür, bu kombinasyonu hasarlı saçları onarmak ve kırılmaya ve kırık uçlara karşı korumak için harika kılar. Bu maske ayrıca saçları yumuşak ve ipeksi yapar.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır
Avokado-Hindistan Cevizi Yağı Saç Bakımı
Hindistan cevizi yağının saç diplerinin derinliklerine nüfuz ettiği bilinmektedir. Bu nüfuz edici özelliği, içerdiği yağ asitleri ve vitaminlerin yanı sıra protein hasarını onarmak için idealdir. Bunu bir avokadoya eklediğinizde ve her uygulamada sağlıklı ve güçlü saçlarınız olduğunu göreceksiniz. Bu saç maskesi haftada bir kez kullanılabilir.
İhtiyacınız Olan Malzemeler
Nasıl Hazırlanır?
Bu proteinli saç maskeleri aynı iyi olsa da, saçı yalnızca dışarıdan beslediklerini unutmayın. Tam beslenme ve daha iyi saç büyümesi için bunu sağlıklı bir diyetle birlikte yapmanızı öneriyor. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, saç köklerini içten dışa doğru beslemeye ve güçlendirmeye de yardımcı olacaktır.