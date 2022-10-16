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Saçlarınız hiç olmadığı kadar parlayacak! Tek maskede tüm sorunlara çözüm…

Ev yapımı protein saç tedavileri, size hazır tedavilerle pratik olarak aynı sonuçları verirken doğal malzemelerle kimyasal kullanmamanıza olanak sağlar. Saç maskesini hazırlamak oldukça basittir ve 5 dakikadan az sürer. İşte her derde deva saç maskeleri…

Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 09:38
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Saçlarınız hiç olmadığı kadar parlayacak! Tek maskede tüm sorunlara çözüm…

Evdeki malzemelerle hazırlayacağınız bu maskeleri düzenli kullandığınızda saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlıklı, parlak ve güçlü olacak…

Saçlarınıza yaptırdığınız bunca bakımdan sonra bile, saçınızın ne zaman protein istediğini hemen anlamak zor olabilir. Birçok kadın saçı kuruduğunda biraz proteine ihtiyacı olduğunu düşünür, ancak durum her zaman böyle değildir. Saçınızın protein eksikliğinin tek ölçüsü kuruluk değildir. Emin olmak için şu işaretlere dikkat edin:

  • Esnekliği çok az olan veya hiç olmayan saçlar
  • Kolay kırılan veya kırılgan olan saçlar
  • Düz duran ve gevşek veya lifli olan saçlar
  • Çok gözenekli saçlar

EVDE PROTEİN TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Düz, kıvırcık, dalgalı veya kıvırcık saçlarınız olsun, proteinli saç tedavisinden önemli ölçüde faydalanacaktır. Bu protein tedavileri:

  • Saçı güçlendirmek
  • Hasarlı saçları onarmak
  • Saç elastikiyetini geliştirmek
  • Saçları hasardan korumak
  • Bölünmüş uçları ve saç kırılmasını önlemeye yardımcı olmak
  • Saçın genel görünümünü ve sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

NE SIKLIKLA UYGULANMALI?

Bu büyük ölçüde saçınıza ve kullanılan bileşenlere bağlıdır. Bazı bileşenler diğerlerinden daha hafif protein tedavileri yapar ve haftada bir kez gibi sık aralıklarla kullanılabilir. Daha güçlü bileşenler veya yüksek miktarda protein içeren bileşenler daha az sıklıkla kullanılmalıdır. Her 4-6 haftada bir önerilir.

Son derece faydalı olmasına rağmen, çok fazla protein saçınıza zarar verebilir. Saçı sertleştirir, kırılgan hale getirir ve kırılmaya karşı hassastır.

EN İYİ PROTEİN TEDAVİLERİ

Avokado-Hindistan Cevizi Sütü Maskesi

Hindistan cevizi sütü ve avokado, saç büyümesini teşvik etmek için harika bir protein tedavisidir. Hindistan cevizi sütü proteinler açısından zengindir, avokado ise tümü saçınızın genel sağlığı için ihtiyaç duyduğunuz A, B ve E vitaminleri açısından zengindir.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  • 1 olgun avokado
  • 2 çay kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı
  • 2- 4 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü

Nasıl Hazırlanır?

  1. Olgun avokadoyu topak kalmayacak şekilde yumuşayana kadar çatalla ezin.
  2. Hindistan cevizi sütünü ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  3. Karışıma zeytinyağı ekleyin ve biraz daha karıştırın.
  4. Karışımı saç derisinden başlayarak tüm saça masaj yaparak uygulayın.
  5. Bir duş başlığı takın ve karışımı 30 dakika saçınızda bekletin.
  6. Şampuanla yıkayın ve saçınızı hacim vermek için şekillendirin.

Hindistan Cevizi Sütlü Saç Tedavisi

Kepekle mücadele ediyorsanız, bu hindistan cevizi sütü saç tedavisi en iyi çözüm olabilir. B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra doymuş yağ asitleri ile yüklüdür. Sağlıklı saç büyümesini desteklemenin yanı sıra, kayıp proteini saç tellerinize geri kazandırır. Bu nazik bir tedavi olduğundan, haftada iki kez kullanabilirsiniz.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  • 5 yemek kaşığı hindistan cevizi sütü

Nasıl Hazırlanır?

  1. Hindistan cevizi sütünü bir tencereye dökün ve yaklaşık üç dakika kısık ateşte veya kıvam alana kadar ısıtın. Tamamen karıştırdığınızdan emin olun.
  2. Biraz soğumaya bırakın, ardından hindistan cevizi sütü macununu saç derinize ve saçınıza uygulayın ve saç derisine masaj yapın.
  3. Bir duş başlığı takın ve hindistancevizi sütünü birkaç saat, hatta bir gece bekletin.
  4. Ertesi gün saçınızı şampuanlayın ve şekillendirin.

Yumurta ve Yoğurtla Saç Tedavisi

Yumurtalar zengin bir protein kaynağıdır, bu yüzden saç bakım maskeleri için popüler bir bileşendirler. Saçları çok temiz, pürüzsüz ve parlak bırakırlar. Yumurta kokusundan hoşlanmıyorsanız, en sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz. Saçınız normalse yumurtanın beyazını, aşırı kuruysa sarısını kullanın. Bazı kadınlar, saçınız aşırı kuru olmadığı sürece iyi olan bütün yumurtayı tercih eder. Bu saç maskesini haftada bir kez kullanabilirsiniz.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  • 1 yumurta (saçınız çok yoğun ve kalınsa 2 adet)
  • 2 yemek kaşığı doğal yoğurt

Nasıl Hazırlanır?

  1. Bir kapta yumurta(lar)ı çırpın, yoğurdu ekleyin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.
  2. Saçınızı ayırın ve karışımı önce saç derinize, ardından köklere ve saçın geri kalanına uygulayın.
  3. En az 20 dakika bekletin.
  4. Maskeyi durulayın.
  5. Şampuanlayın ve her zamanki gibi şekillendirin.

Mayonez ve Avokadolu Protein Saç Maskesi

Bu saç maskesi, hasarlı saçlarınızı onarmak, beslemek ve güçlendirmek için gereken her türlü besin maddesiyle yüklüdür. Mayonez protein yüklü yumurtalar içerdiğinden, bu tedavi sadece haftada bir kez kullanılmalıdır ve çok yağlı saçlar için de ideal değildir.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 olgun avokado

Nasıl Hazırlanır?

  1. Bir çatal kullanarak avokadoyu topak kalmayana kadar ezin.
  2. Mayonez ekleyin ve iyice birleşene kadar karıştırın.
  3. Karışımı köklerden başlayarak uçlara kadar tüm saçınıza uygulayın.
  4. Yaklaşık bir saat bekletin.
  5. Maskeyi soğuk suyla durulayın.
  6. Şampuanlayın ve her zamanki gibi şekillendirin.
  7. Bu protein maskesini haftada bir saça uygulayın.

Avokado-Yumurta-Zeytinyağı ile Saç Bakımı

Bu, aşırı kuru ve hasar görmüş saçlar için nemlendirici bir protein bakım maskesidir. Saç maskesi haftada iki kez bile kullanılabilir. Ancak saçlarınız çok yağlıysa haftada bir kez yeterlidir. Yumurta ve avokado, saçı güçlü ve elastik tutmak için besin sağlayan, ısı ve renkten kaynaklanan hasarı onaran ve saç büyümesini destekleyen proteinler içerir. Ek olarak, zeytinyağı doğal bir saç kremi görevi görür.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  1. 1 bütün yumurta
  2. 1 avokado (çok olgun)
  3. 2 çay kaşığı zeytinyağı

Nasıl Hazırlanır

  1. Avokadoyu ezin, yumurta ve zeytinyağını ekleyin. Pürüzsüz bir macun elde edene kadar ezmek ve karıştırmak istiyorsunuz.
  2. Karışımı saç derinize ve saçınıza bölümler halinde uygulayın.
  3. En az 40 dakika bekletin.
  4. Tedaviyi soğuk suyla durulayın.
  5. Saçınızı her zamanki gibi şampuanlayın ve bakım yapın.

Yoğurt-Krema-Yumurta ile Saç Tedavisi

Yoğurt,krema ve yumurta saç bakımında kuru saçların tedavisi için idealdir. Saçı beslemek, saç diplerindeki birikmeyi gidermek ve nemlendirmek için gerekli proteinler ve yağlarla doludur. Yoğurt mükemmel bir temizleyicidir ve saç derisini ve saç tellerini temizlemeye yardımcı olur. Bu saç maskesini kuru saçlarınız varsa haftada iki kez ve yağlı saçlarınız varsa haftada bir kullanın.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  • 1 bütün yumurta
  • 3 yemek kaşığı krema
  • 3 yemek kaşığı yoğurt

Nasıl Hazırlanır

  1. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra pürüzsüz bir macun elde edene kadar çırpın.
  2. Maskeyi saç derinize ve saçınıza uygulayın.
  3. En az 45 dakika bekletin.
  4. Durulayın.
  5. Saçınızı her zamanki gibi şampuanlayın ve bakım yapın

Mayonez-Yumurta Saç Tedavisi

Hem mayonez hem de yumurta proteinlerle yüklüdür, bu kombinasyonu hasarlı saçları onarmak ve kırılmaya ve kırık uçlara karşı korumak için harika kılar. Bu maske ayrıca saçları yumuşak ve ipeksi yapar.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  • 1 bütün yumurta beyazı
  • 3 yemek kaşığı mayonez

Nasıl Hazırlanır

  • Malzemeleri birleştirin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın.
  • Karışımı masaj yaparken saçınıza eşit olarak uygulayın.
  • En az 45 dakika bekletin.
  • Karışımı durulayın.
  • Şampuan ile yıkayın ve şekillendirin.

Avokado-Hindistan Cevizi Yağı Saç Bakımı

Hindistan cevizi yağının saç diplerinin derinliklerine nüfuz ettiği bilinmektedir. Bu nüfuz edici özelliği, içerdiği yağ asitleri ve vitaminlerin yanı sıra protein hasarını onarmak için idealdir. Bunu bir avokadoya eklediğinizde ve her uygulamada sağlıklı ve güçlü saçlarınız olduğunu göreceksiniz. Bu saç maskesi haftada bir kez kullanılabilir.

İhtiyacınız Olan Malzemeler

  • 1 olgun avokado
  • 3 yemek kaşığı hindistancevizi yağı (soğuk sıkım)

Nasıl Hazırlanır?

  1. Yağı ve avokadoyu karıştırın ve pürüzsüz bir macun elde edene kadar ezin.
  2. Karışımı masaj yaparken saç derinize, ardından saçın geri kalanına uygulayın.
  3. En az 45 dakika bekletin.
  4. Saçınızı her zamanki gibi şampuanlayın ve bakım yapın.

Bu proteinli saç maskeleri aynı iyi olsa da, saçı yalnızca dışarıdan beslediklerini unutmayın. Tam beslenme ve daha iyi saç büyümesi için bunu sağlıklı bir diyetle birlikte yapmanızı öneriyor. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, saç köklerini içten dışa doğru beslemeye ve güçlendirmeye de yardımcı olacaktır.

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