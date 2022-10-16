Saçlarınız hiç olmadığı kadar parlayacak! Tek maskede tüm sorunlara çözüm…

Düz duran ve gevşek veya lifli olan saçlar

Kolay kırılan veya kırılgan olan saçlar

Esnekliği çok az olan veya hiç olmayan saçlar

Saçlarınıza yaptırdığınız bunca bakımdan sonra bile, saçınızın ne zaman protein istediğini hemen anlamak zor olabilir. Birçok kadın saçı kuruduğunda biraz proteine ihtiyacı olduğunu düşünür, ancak durum her zaman böyle değildir. Saçınızın protein eksikliğinin tek ölçüsü kuruluk değildir. Emin olmak için şu işaretlere dikkat edin:

Evdeki malzemelerle hazırlayacağınız bu maskeleri düzenli kullandığınızda saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlıklı, parlak ve güçlü olacak…

EVDE PROTEİN TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Düz, kıvırcık, dalgalı veya kıvırcık saçlarınız olsun, proteinli saç tedavisinden önemli ölçüde faydalanacaktır. Bu protein tedavileri:

Saçı güçlendirmek

Hasarlı saçları onarmak

Saç elastikiyetini geliştirmek

Saçları hasardan korumak

Bölünmüş uçları ve saç kırılmasını önlemeye yardımcı olmak

Saçın genel görünümünü ve sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

NE SIKLIKLA UYGULANMALI?

Bu büyük ölçüde saçınıza ve kullanılan bileşenlere bağlıdır. Bazı bileşenler diğerlerinden daha hafif protein tedavileri yapar ve haftada bir kez gibi sık aralıklarla kullanılabilir. Daha güçlü bileşenler veya yüksek miktarda protein içeren bileşenler daha az sıklıkla kullanılmalıdır. Her 4-6 haftada bir önerilir.

Son derece faydalı olmasına rağmen, çok fazla protein saçınıza zarar verebilir. Saçı sertleştirir, kırılgan hale getirir ve kırılmaya karşı hassastır.