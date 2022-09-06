Saçlarınızın her teline ayrı zarar veriyor! Bu ürüne elinizi bile sürmeyin…

Saç dökülmesine neden olan başlıca nedenleri öğrenmek için Blossom Kochhar Şirketler Grubu Başkanı Dr. Blossom Kochhar açıkladı! Saç dökülmesine neden olan 5 ana nedene gelin hep birlikte bakalım.
STRES
Çok fazla düşündüğümüzde, sıkıntı içinde olduğumuzda tüm sinir sistemimiz ve sindirim sistemimiz baskı altına girer. Bu, içimizde dengesizliğe yol açar ve yediğimiz veya yaptığımız her şey gerekli beslenmeyi sağlamaz, dolayısıyla saç dökülmesine, incelmesine neden olur.
DİYET
Biotin, çinko ve D vitamini eksikliği saç dökülmesine yol açar, aslında D vitamini eksikliği alopesiye yol açar. Bu nedenle, dengeli bir diyet yaptığınızdan ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdüğünüzden emin olun.
KEPEK
kepek çeşitli sorunlardan dolayı ortaya çıkabilir. Bu beyaz görüntü inanılmaz sinir bozucu bir durumdur. Kullandığınız şampuan ve saç bakımı bu konuda önemli bir rol oynuyor. Kepekler biriktikçe kaşınma ve kaşınma eğilimi gösteririz, bu da saç telini zayıflatır. Bu da saçın incelmesine ve dökülmesine neden olur.
KİLO KAYBI VE YAŞ
Kilo kaybının saç dökülmesine neden olduğunu biliyor muydunuz? Eğer sağlıksız bir şekilde diyet yapar ve fazla kilolarınızdan kurtulmak isterseniz buna dikkat edin! Kilo kaybı saçlarda güçsüzlüğe yol açıyor ve bir süre sonra saçların dökülmesine neden oluyor. Aynı zamanda yaş ilerledikçe saç dökülmeleri artar. Bu yüzden saçlarınıza daha fazla özen gösterin. Özellikle maşa, düzleştirici gibi sıcak aletleri çok fazla kullanmayın.
PARABEN VE SAÇ DÖKÜLMESİ
Şampuanlarda yer alan parabenler cildiniz tarafından kolayca emilerek, kafa derinize oldukça zarar verir. Bu yüzden bundan mutlaka kaçınmanız gerkiyor. Parabenler, saçta kuruluk, saç derisini tahriş etme, saç renginin solması ve hatta saç dökülmesi gibi saçlarınıza ve sağlığınıza birçok sorun yaratabilir. Bu ürünleri kullanmaktan kaçının.