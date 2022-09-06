Saçlarınızın her teline ayrı zarar veriyor! Bu ürüne elinizi bile sürmeyin…

KEPEK kepek çeşitli sorunlardan dolayı ortaya çıkabilir. Bu beyaz görüntü inanılmaz sinir bozucu bir durumdur. Kullandığınız şampuan ve saç bakımı bu konuda önemli bir rol oynuyor. Kepekler biriktikçe kaşınma ve kaşınma eğilimi gösteririz, bu da saç telini zayıflatır. Bu da saçın incelmesine ve dökülmesine neden olur.

KİLO KAYBI VE YAŞ Kilo kaybının saç dökülmesine neden olduğunu biliyor muydunuz? Eğer sağlıksız bir şekilde diyet yapar ve fazla kilolarınızdan kurtulmak isterseniz buna dikkat edin! Kilo kaybı saçlarda güçsüzlüğe yol açıyor ve bir süre sonra saçların dökülmesine neden oluyor. Aynı zamanda yaş ilerledikçe saç dökülmeleri artar. Bu yüzden saçlarınıza daha fazla özen gösterin. Özellikle maşa, düzleştirici gibi sıcak aletleri çok fazla kullanmayın.