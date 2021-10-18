Sağlıklı ve gür saçların sırrı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine neden olan çok sayıda sebepler arasında beslenme şeklimizdeki yanlışlıklar ve yetersizlikler de azımsanmayacak oranda yüksek öneme sahip olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalarda günlük 1000 kalori ve altında uygulanan diyetlerde saç dökülmelerinin 1 ile 6 ay içerisinde başladığı gözlendiğini ve diyetin normale döndürülmesiyle saç büyümesinin normale döndüğünü söyledi.

Yeterli protein almadan beslenmenin de saç dökülmesine yol açtığına dikkat çeken Küçükçakır, "Omega 3,6,9 denilen esansiyel yağ asitlerinin eksikliği durumda 2-4 ay içinde saçlarda dökülme başlar. Omega-3 içeren besinlerin başında somon, torik, uskumru ve palamut balıkları, kabak çekirdeği, keten tohumu ve semizotu gelir.

Omega-6 ise saçlı derideki kepeklenme ve kızarıklığı 3 haftada, saç değişikliklerini ise 3 ayda düzeltir. Demir eksikliği saç kaybının nedenlerinden biridir. Bunun yanında çinko minerali, saç köklerinin gelişmesine yardımcı olur. Çinko eksikliğinde saçların dökülmesi, beyazlaması, seyrek, kısa ve kırılgan bir hal alması gözlenir. Bakır eksikliği ise, saç köklerinin yetersiz gelişimine ve beyazlamasına neden olabilir" dedi.