Sakın bu hatayı yapmayın! Saçınızı ıslakken toplarsanız…

Saç kurutmak ve yıkamak, çok basit bir rutin gibi görünse de aslında birçoğumuz için saç sağlığını etkileyen en önemli unsurlardan biri. Saç bakım rutini aslında basit bir şampuanla yıkama ve durulama işlemi gibi görünse de aslında daha fazlasına ihtiyacını olabilir. Doğru yıkamıyor, kuru şampuanı yanlış kullanıyor olabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:28

Saç bakım sürecinde doğru işlemleri yapabilmek için birkaç adımı takip etmek oldukça önemli. Bu nedenle birkaç ufak detay izlemeniz gerekebilir. İşte bu nedenle doğru bir süreç için gerekli olan tüm detayları sizler için derledik.

YANLIŞ SAÇ YIKAMA YÖNTEMİ Duşta ayaktayken saç yıkamak uygun gibi görünse de saçlarınızı şampuanlarken baş aşağı doğru işlemi tamamlamak, daha faydalı sonuçlar sağlayabilir. Uzun saçları baş aşağı yıkayarak saçınızın her katmanına ulaşabilir, temizlik ürünlerini daha iyi uygulayabilirsiniz. Ayrıca hassas bir cildiniz varsa sıklıkla kullanılan şampuanın teninize temas ederek tahriş etmesini önleyebilirsiniz.

KURU ŞAMPUANI KİRLİ SAÇLARDA KULLANMAK Kuru şampuan, duş almaya vaktiniz olmadığında en etkili seçeneklerden biri. Özellikle ince saçları olan kişilerde kuru şampuan, canlandırıcı bir etki oluşturabilir. Fakat tüm bunların yanı sıra kuru şampuanı sıklıkla kullanmak, saç diplerinizde ürün birikmesine ve kaşıntıya neden olabilir.

SAÇ KREMİNİ UZUN SÜRE KULLANMAK Saç kremi kullanmak, saç tellerinizin daha pürüzsüz görünmesini sağlayan kütikül tabakasını büyük oranda korur. Fakat çok fazla kullanmak, saç tellerinizi ağırlaştırarak yağlı bir görünüm ortaya çıkarabilir. Uyguladıktan sonra 3 dakikadan fazla saçlarınızda kalmasını engelleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. SÜREKLİ AYNI ŞAMPUANI TERCİH ETMEK Saçınız için en uygun şampuanı sonunda bulduğunuzu düşünseniz de her zaman bu şampuanı kullanmak doğru olmayabilir. Saçlar, aynı ürüne kısa sürede uyum sağlayarak sonunda etki göstermeyi bırakabilir. Bu neden 2 veya 3 farklı şampuan ve saç kremini dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Fakat tüm bunları yanı sıra hava durumu, saçlarınızı yıkamak için kullandığınız saç kremine bağlı olarak değişiklik yapabilirsiniz.

SAÇI ISLAKKEN TOPLAMAK Duştan yeni çıktıktan hemen sonra saçlarınızı ıslakken toplamak, çok basit bir alışkanlık gibi görünse de aslında saç tellerinize büyük zarar verebilir. Saç ıslakken oldukça hassas olması nedeniyle ıslak olduğu bir anda sıkıca toplamak, topuz yapmak gibi alışkanlıklar, kırılmalara ve kopmalara neden olabilir.