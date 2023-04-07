Tek seferde dolaşmış saçları açmanın formülü! İpek gibi taranan saçlar için…

Birkaç basit ipucu ve püf noktasıyla saçlarınızı kolayca açabilir ve uzun bir süre boyunca dolaşmalarını engelleyebilirsiniz. İpeksi, kendiliğinden kayan o saçların sırrı ise; birkaç uzmanın görüşünde gizli. İşte o ayrıntılar;
KARIŞIKLIĞA NEDEN OLAN SORUNLAR:
Az taramak: Saçlarınızı düzenli olarak taramamak, saç tellerinin dolaşmasının en büyük sebebi. Stilist Kenna Ehman, gün içine kaçınılmaz olarak meydana gelen dolaşmaları açmadığnızda, daha fazla karmaşaya neden olduğunu anlattı. Üstelik bu durum, saçların matlaşmasına ve yıpranmasına da neden oluyor.
Kuru ve yıpranmış saçlar: Saçlarınız ne kadar kuruysa, dolaşma olasılığı da o kadar yükseliyor. Stilist Angel Mendez, kuru saçta saçın en dış tabakası kütikülün dış etkenlere açıldığını bu durum ise daha fazla sürtünmeye neden olarak dolaşma olasılığını artırıyor. Bu noktada, kurutucu içerikli ürünler kullanmaktan, kimyasal işlemlerden uzak durmak gerekiyor.
Ürün birikimi: Birçok saç bakım ürünü kullanmak, saçlarınızda iyi bir etkinin yerine aksine birikime neden olabilir. Bu nedenle saçlarınızı temizlerken dikkatli olmak ve duşta iyice saçlarınızı arındırdığınızdan emin olmanız önem taşıyor. Bunun için saçlarınızı bir kez yerine iki kez şampuanlamayı deneyebilirsiniz.
Kırılmış uçlar: Düzenli saç kesimi yaptırmak, daha düzenli bir saç yapısına sahip olmanızı sağlıyor. Kırılmış saç uçları; çok daha fazla dolaşmaya neden olurken aynı zamanda kütikül tabakasının ortadan kalkması sebebiyle sağlıklı saç tellerinin yanı sıra birbirleriyle dolaşabilmelerine neden oluyor.
Doğal doku: Diğer sebepler kontrol edilebilir olsa da, saçın doğal yapısı da fazla dolaşmaya neden olabilir. Saç dokusu, ne kadar inceyse; dolaşmaya da o kadar yatkındır.
SAÇINIZI DOĞRU ŞEKİLDE NASIL ÇÖZEBİLİRSİNİZ?
Tüm çabalara rağmen bir türlü dolaşmış saçları açamıyorsanız, ilk aşamada nemlendirmeye başlamanız büyük önem taşıyor. Kuru ve yıpranmış saçları açmaya çalışmak, saçınıza daha fazla zarar vermesinin yanı sıra daha zor hale getirir. Örneğin Mendez; hindistan cevizi yağı, argan yağı veya biraz zeytinyağı ile açabileceğinizi ya da saç açıcı bir sprey kullanabileceğinizi belirtiyor. Böylece çok daha kolay açılan saçlara sahip olabilirsiniz.
Çok fazla dolaşmış saçlarla mücadele etmek zorundaysanız, saçlarınızı ayırmakla başlayabilirsiniz. Her seferinde bir parçayı açmak, çok daha kolay olacaktır. Önce uçları açmak saç açma işlemini kolaylaştıracaktır. Ehman, yukarıdan aşağıya fırçalamanın tüm düğümleri aşağı doğru hareket ettirdiğini ve bunları bir arada sıkıştırarak sorunu şiddetlendirdiğini açıklıyor.