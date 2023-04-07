Tek seferde dolaşmış saçları açmanın formülü! İpek gibi taranan saçlar için…

Ürün birikimi: Birçok saç bakım ürünü kullanmak, saçlarınızda iyi bir etkinin yerine aksine birikime neden olabilir. Bu nedenle saçlarınızı temizlerken dikkatli olmak ve duşta iyice saçlarınızı arındırdığınızdan emin olmanız önem taşıyor. Bunun için saçlarınızı bir kez yerine iki kez şampuanlamayı deneyebilirsiniz.