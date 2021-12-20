Toplumda en sık görülen rahatsızlık olarak biliniyor!

Toplumun geniş bir kısmını etkilemesi, iş gücü kaybına sebep olması ve sosyal yaşantıyı etkilemesi nedeniyle üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Beden ağrılarının başlaması ve süreğen hale gelmesinde birçok psikolojik faktörün rol aldığı görülmektedir. Bunların içerisinde bazı kişilik yapıları, duyguyu ifade etmekte zorlanma ile bedenselleştirme (somatizasyon) mekanizmaları ve duygusal çökkünlüğün önemli rol oynadığı bildirilmiştir.

Yapılan bazı çalışmalar öfke gibi duyguların dışa uygun şekilde yansıtılmadığında, bedensel belirtilerin ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olup, genellikle genç yetişkinlikte ortaya çıkmaktadır.