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Uzamayan saçların formülü buymuş! Sadece 2 haftada rapunzel gibi saçlara sahip olacaksınız…

Saçınızı daha kalın telli hale getirmeye ve uzatmaya çalıştığınızda, süreç çok uzun olabilir. Amerikan Dermatoloji Derneğine göre saç her yıl ortalama altı inç uzuyor, ancak çoğu zaman bu büyüme minimum düzeydedir. Peki saçın hızlı bir şekilde uzaması için ne yapılması gerektiğini biliyor musunuz? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 26.08.2022 15:09
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Uzamayan saçların formülü buymuş! Sadece 2 haftada rapunzel gibi saçlara sahip olacaksınız…

Günlük saç bakımınızı düzenli bir şekilde uygulamalısınız. Saçınızın daha hızlı uzaması içinde destekleyici yağlar kullanabilirsiniz. Özellikle düzenli yaptığınızda aradaki farkı kısa bir süre içinde göreceksiniz.

SIK SIK KESTİRİN

Sağlıklı olan uzun saçlar istiyorsanız, düzenli olarak kırıklarınızı kestirmeniz gerekiyor. Los Angeles'ta yaşayan ünlü bir kuaför olan Michael Duenas, saç kesiminin saçınızı daha hızlı uzatmazken, saçınızdaki kırık uçlardan kurtulmanın daha hızlı uzattığını söylüyor. Kırılmayı ortadan kaldırmak saçınızın daha hızlı uzadığı görünümünü verir. Aynı zamanda hacim ve parlaklık da verir.

DOĞRU BESLENİN

Saç büyümesini teşvik etmek için saçı içeriden beslemeniz gerekir. Peki hangi besinler saçın daha hızlı uzamasını sağlar? Protein içeriği yüksek olanlar, etler ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere saçın yapı taşları. Balık, fasulye, kuruyemiş ve kepekli tahıllar gibi gıdalarla protein alımınızı artırmayı deneyin. Böylece saçınızın hızlı bir şekilde uzamasını sağlayacak.

DAHA AZ ŞAMPUAN KULLANIN

Saçınızı haftada iki ila üç kez şampuanlamak, doğal yağlarınızın saçınıza nüfuz etmesine ve saçınızın nemlenmesine, yardımcı olur. Fakat daha fazla şampuanladığınızda saçınıza zarar verirsiniz, saçınızı besleyen yağları yok ederek köklerin büyümesini yavaşlatırsınız.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ KULLANMAYIN

Los Angeles'ta ünlü bir kuaför olan Ken Paves, saçınızı aşırı şekillendirmeyi bırakmanız gerektiğini söylüyor. Isı kullanmanız gerekiyorsa ,sıcaklığı düşürmenizi ve yüksek derecede kullanmamanız gerektiğini söylüyor. Maşa, düzleştirici gibi ürünler saçınızı kırarak, yıpranmasını sağlıyor.

SAÇLARINIZI DÜZENLİ OLARAK TARAYIN

Yorgun olduğunuzda taranmamış saçlarla yatmak çok iyi bir fikir gibi gelebilir. Ancak saçınıza birkaç hızlı dokunuş yapmak, saçınız ve saç derisinin genel sağlığı için harika olabilir. Cooper'ın West Hollywood, CA'daki ünlü stilisti ve renk uzmanı Meri Kate O'Connor, saç derinizin yağlarını doğal olarak nemli kalması için; saç derinizin yağlarını, saçınıza eşit bir şekilde dağıtmak için mutlaka bir fırça yardımıyla düzenli olarak taramanızı öneriyor. Böylece saç deriniz daha sağlıklı olacak.

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