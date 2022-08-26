Uzamayan saçların formülü buymuş! Sadece 2 haftada rapunzel gibi saçlara sahip olacaksınız…

Saçınızı haftada iki ila üç kez şampuanlamak, doğal yağlarınızın saçınıza nüfuz etmesine ve saçınızın nemlenmesine, yardımcı olur. Fakat daha fazla şampuanladığınızda saçınıza zarar verirsiniz, saçınızı besleyen yağları yok ederek köklerin büyümesini yavaşlatırsınız.

SAÇLARINIZI DÜZENLİ OLARAK TARAYIN

Yorgun olduğunuzda taranmamış saçlarla yatmak çok iyi bir fikir gibi gelebilir. Ancak saçınıza birkaç hızlı dokunuş yapmak, saçınız ve saç derisinin genel sağlığı için harika olabilir. Cooper'ın West Hollywood, CA'daki ünlü stilisti ve renk uzmanı Meri Kate O'Connor, saç derinizin yağlarını doğal olarak nemli kalması için; saç derinizin yağlarını, saçınıza eşit bir şekilde dağıtmak için mutlaka bir fırça yardımıyla düzenli olarak taramanızı öneriyor. Böylece saç deriniz daha sağlıklı olacak.