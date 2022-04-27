Uzmanlar bu besini öneriyor: Erken yaşta saç beyazlamasına son!

Sağlıklı uzayan, parlak ve gür saçlara kim sahip olmak istemez ki? Saçlar, fiziksel olarak bir insanı güzelleştiren en önemli etkenlerden biridir. Saçınız çok dökülüyor ve seyrek olan bir saça sahipseniz, sizin için araştırdığımız bu bilgileri mutlaka uygulayın…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 15:53

Saçımıza çeşitli kimyasallar kullanarak fazlasıyla zarar veriyoruz. Bunun sonucunda da dökülmeler başlıyor ve dolgunluğunu yitiriyor. Hacim veren şampuanlarla da o dolgunluğu tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Fakat bu hiçbir işe yaramıyor. Saçınızın eğer hacim kazanmasını istiyorsanız, bu yöntemleri düzenli olarak uyguladığınızda sağlıklı saçlara kavuşabileceksiniz.

PROTEİN TÜKETİN Yapılan araştırmalar; et yemeyen kişilerin çinko eksikliğinin daha yüksek olduğunu ve bunun sonucunda da saç dökülmesine yol açabileceğini göstermiştir. Protein, vücudun en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olduğundan, vejetaryenler ve veganların iki kat çinko tüketmeleri gerektiğini söylüyor.