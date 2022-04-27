Uzmanlar bu besini öneriyor: Erken yaşta saç beyazlamasına son!

Saçımıza çeşitli kimyasallar kullanarak fazlasıyla zarar veriyoruz. Bunun sonucunda da dökülmeler başlıyor ve dolgunluğunu yitiriyor. Hacim veren şampuanlarla da o dolgunluğu tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Fakat bu hiçbir işe yaramıyor. Saçınızın eğer hacim kazanmasını istiyorsanız, bu yöntemleri düzenli olarak uyguladığınızda sağlıklı saçlara kavuşabileceksiniz.
PROTEİN TÜKETİN
Yapılan araştırmalar; et yemeyen kişilerin çinko eksikliğinin daha yüksek olduğunu ve bunun sonucunda da saç dökülmesine yol açabileceğini göstermiştir. Protein, vücudun en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olduğundan, vejetaryenler ve veganların iki kat çinko tüketmeleri gerektiğini söylüyor.
SAÇLARINIZI SÜREKLİ ŞEKİLLENDİRMEYİN
Yüksek ısıda şekillendirme araçları, daha kalın ve daha güçlü saç tellerine sahip olmanızı engeller. Saçınıza doğrudan ısı uyguladığınızda, saçın koruyucu tabakasında küçük delikler oluşturarak saça zarar verir ve kırılmasına neden olur.
SAÇ DERİNİZE DİKKAT EDİN
Cildinize uyguladığınız serumlar gibi saçınıza da aynı özeni göstermelisiniz. Saç derinizdeki bezler zamanla biriken sebumu üretir. Saç deriniz için bir eksfolyan kullanmak, onu sağlıklı tutmaya yardımcı olur ve saçınızın daha hızlı uzamasını teşvik eder. Bu durumda düzenli olarak saç maskesi yapmaya özen göstermeniz iyi olacaktır.
KURU ŞAMPUAN KULLANMAYIN
Saçınızı düzgün bir şekilde yıkamak için zamanınız veya enerjiniz olmadığında, saçlarınıza kuru şampuan sıkmak gününüzü kurtarabilir. Ancak bunu çok sık yapmanız saçınıza zarar vererek dökülmesini sağlayacaktır.
C VİTAMİNİNİ EKSİK ETMEYİN
Yapılan çalışmalarda; C vitamini saçınızı güçlendirir ve daha hacimli büyümesine yardımcı olur. Kolajen üretimi için hayati önem taşır, kırılmayı önler ve saç beyazlamasını önler. Bunun için bolca narenciye tüketin. Aynı zamanda, brokoli, çilek ve lahanada C vitamini bakımından zengindir.