Uzmanların listesinde ilk sırada! Dökülen ve cansız saçları ortadan kaldırıyor

Cansız, kırılgan saçlar sağlıksız görünümün yanı sıra kendinizi güzel hissetmemenize neden olabilir. Fakat neyse ki, birkaç besin saçınızı korumaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir ve bazı insanlar için bu besinler ile alacakları vitamin ve mineraller muhteşem saçlara kavuşmayı kolaylaştırabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.09.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 17:20

Uzman Kristin Gillespie, "Takviyeler saçınızın, cildinizin ve tırnaklarınızın kalitesini artırmaya yardımcı olsa da (genel genel sağlığınıza ek olarak), besin ihtiyaçlarınızın sağlıklı ve dengeli bir diyetle karşılanması tercih edilir" diye uyarıyor. Ayrıca "gıdalarda bulunan besinler, biyolojik olarak daha fazla bulunur ve takviyelerde bulunanlardan daha iyi emilir." diyerek beslenmenin önüne dikkat çekiyor. İşte ihtiyacınız olan vitamin ve mineraller

B-kompleks vitaminleri Gillespie, "B vitaminlerinden biotin, özellikle saç sağlığı için harika" diyor. "Çalışmalar, biotin eksikliği ile saç dökülmesi arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Biotine ek olarak, diğer B vitaminlerinin birçoğunun, saç derisine ve saça oksijen ve önemli besinlerin taşınmasını düzenleyerek saç büyümesinde ve genel sağlıkta rol oynadığı düşünülmektedir." C vitamini C vitamini vücudunuz için çok şaşırtıcı şeyler yapar. Gillespie'nin paylaştığı gibi, C vitamininin saçlarınızı da sağlıklı tutmada etkili olması belki de sürpriz değil. "Güçlü antioksidan özellikleri, C vitamininin yaşlanma, iltihaplanma ve sağlıksız cilt/saç ile ilişkili serbest radikal hasarını önlemesini sağlar" diye yorum yapıyor. "Ayrıca, C vitamini saç yapısı için kritik olan kolajen üretiminde rol oynar."

Kollajen Saçın kalınlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceği için kolajen oldukça etkili bir içerik. Saçı, cildi ve tırnakları iyileştirmeyi umanlar için harika bir destek olan kolajen sayesinde çok daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. Beslenme sisteminize kolajenden zengin besinler eklemek, saçlarınızda hiç beklemediğiniz bir etki ortaya çıkarabilir. Biyotin Uzman diyetisyen Lauren Manaker, biotin takviyesinin saç dökülmesi yaşayan veya saç seyrelmesi sorunu yaşayan kişilere, eksiklik olması durumunda yardımcı olabileceğini belirtiyor. "Vücudun ihtiyaç duyduğu şeyi yenileyen yeterli miktarda biyotin almak bazı faydalar sağlayabilir" diyor. Bunu yineleyen Bogden, besinin B7 olarak da bilindiğini ve "saçta keratin üretimini uyarabildiği ve hatta folikül büyüme oranını artırabildiği için saç büyümesi için harika" olduğunu ekliyor. D vitamini Gillespie, "D vitamini eksikliğinin saç dökülmesi ile ilişkili olduğu biliniyor, ancak D vitamininin saç büyümesini/sağlığını desteklediği kesin mekanizma bilinmiyor" diyor. Bu nedenle balık çeşitleri veya tohumlardan alacağınız sağlıklı yağ içeriğini artırmak önemlidir. Özellikle Omega-3 yönünden zengin beslenmek, D vitamininin yağda çözünebilir bir vitamin olması nedeniyle emilimi artıracaktır. Böylece aslında beslenmenize ekleyeceğiniz birkaç değişiklik ile hiç olmadığı kadar canlı saçlara sahip olabilirsiniz.