Uzmanların listesinde ilk sırada! Dökülen ve cansız saçları ortadan kaldırıyor

B-kompleks vitaminleri

Gillespie, "B vitaminlerinden biotin, özellikle saç sağlığı için harika" diyor. "Çalışmalar, biotin eksikliği ile saç dökülmesi arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Biotine ek olarak, diğer B vitaminlerinin birçoğunun, saç derisine ve saça oksijen ve önemli besinlerin taşınmasını düzenleyerek saç büyümesinde ve genel sağlıkta rol oynadığı düşünülmektedir."

C vitamini

C vitamini vücudunuz için çok şaşırtıcı şeyler yapar. Gillespie'nin paylaştığı gibi, C vitamininin saçlarınızı da sağlıklı tutmada etkili olması belki de sürpriz değil. "Güçlü antioksidan özellikleri, C vitamininin yaşlanma, iltihaplanma ve sağlıksız cilt/saç ile ilişkili serbest radikal hasarını önlemesini sağlar" diye yorum yapıyor. "Ayrıca, C vitamini saç yapısı için kritik olan kolajen üretiminde rol oynar."