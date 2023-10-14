Yıpranan saçlarınızın nedeni yanlış taramanız olabilir! Saç kırıklarını bitirmek için tek yapmanız gereken…

Yıpranan saçlar çoğunlukla mat olarak görünür ve kolay bir şekilde kırılabilirler. Eğer saçların uçları kırık ise bu saçların yıprandığını gösterir ya da saçlar doğal parlaklığını kaybeder ve kolay bir biçimde elektriklenirse bu saçın kuruduğuna işaret edebilir.
Saçları, sert bir biçimde taramak zarar görmesine neden olarak saç tellerinin kopmasına yol açabilir. Bu durum da saçlarda kıvrım oluşmasına yol açarak şekil vermeyi zorlaştırır. Saçları sert biçimde taramanın yerine, saç ıslakken geniş dişli bir tarakla ve kibar hareketlerle taramak daha iyi olabilir. Geniş dişlere sahip bir tarak kullanmak, saç tellerindeki çekilme miktarını azaltarak karışıklıkların açılmasına neden olur böylece saçlar daha az zarar görür.
Saçların karışıklıklarını açmak için en tepeden başlayarak taramak yerine uçlardan yukarıya olacak biçimde taramanız ortaya çıkabilecek zararın azalmasını sağlayabilir.
Saçların arkaya doğru taranması her ne kadar saçın hacimli durması için sık kullanılan yöntemlerden olsa da aslında saça zarar verir. Saçın arkaya doğru taranması, saç telleri arasında sürtünmeye neden olarak kırılmaların meydana gelmesine yol açar.
Saçların yıpranmasının önüne geçebilmek için diğer yollar ise şöyle;
Protein, çinko, demir, B ve C vitaminleri içeren besinlerden tüketmek; saçların sağlıklı olmasına yardımcı olabilir.
Saçınızı yüksek ısılı aletlerle kurutmak yerine havluyla kurutmak daha faydalı olabilir. Yüksek ısılı aletler, saçların doğal nemini kaybetmesine yol açabilir.
Saçlara şekil vermek için kullanılan fön makinesi, düzleştirici ve maşa gibi şekillendiricilerin az miktarda kullanılması yararlı olabilir. Saçların yıpranmasını engelleyebilmek için özellikle ince telli saçlara sahip kişilerin kullandığı aletin ısısını düşürmesi yararlı olur.
Güneşin zarar veren ışınları, saçlara da zarar verir. Eğer uzun süre boyunca güneş altında kalmanız gerekirse şapka ya da açık renkli fular kullanabilirsiniz.
Saç uçlarındaki kırılmanın önüne geçebilmek için düzenli bir biçimde kesilmesi gerekir, böylece saçlar daha sağlıklı bir biçimde uzayabilir.
Saçların çok fazla işlem görmesi; matlaşmasına ve kıvırcık olmasına neden olabilir. Uygulanan kimyasal işlemler, saçın sağlığına zarar vererek yıpranmasına yol açabilir. Gereksinim duyulduğu zaman saçı tamamen boyatmak yerine diplerini boyatmak yıpranmanın önüne geçilmesine yardımcı olabilir.