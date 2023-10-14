Yıpranan saçlarınızın nedeni yanlış taramanız olabilir! Saç kırıklarını bitirmek için tek yapmanız gereken…

Saçlar, zamanla dış faktörlerden kaynaklı olarak yıpranır. Saçı sık sık yıkamak, aşırı ısı uygulamak, kimyasal işlemler ve yanlış ürünler kullanmak saçın zarar görmesine neden olabilir. Böylece saç, nemini kaybedip kuruyarak yıpranabilir. Saçın yıpranmasına sebep olan bir diğer uygulama ise saçın yanlış biçimde taranmasıdır. Doğru sanılan ancak saçlara zarar veren bu tarama yöntemi, saçların yıpranmasına neden olabilir. Saçların yıpranmasının önüne geçebilmek ve sağlıklı olabilmesi için uygulanabilecek bazı ipuçları mevcut. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 14.10.2023 13:19 PAYLAŞ ABONE OL

Yıpranan saçlar çoğunlukla mat olarak görünür ve kolay bir şekilde kırılabilirler. Eğer saçların uçları kırık ise bu saçların yıprandığını gösterir ya da saçlar doğal parlaklığını kaybeder ve kolay bir biçimde elektriklenirse bu saçın kuruduğuna işaret edebilir.

Saçları, sert bir biçimde taramak zarar görmesine neden olarak saç tellerinin kopmasına yol açabilir. Bu durum da saçlarda kıvrım oluşmasına yol açarak şekil vermeyi zorlaştırır. Saçları sert biçimde taramanın yerine, saç ıslakken geniş dişli bir tarakla ve kibar hareketlerle taramak daha iyi olabilir. Geniş dişlere sahip bir tarak kullanmak, saç tellerindeki çekilme miktarını azaltarak karışıklıkların açılmasına neden olur böylece saçlar daha az zarar görür.