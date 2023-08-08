1 Ağaçtan Kaç Kilo Zeytin Çıkar? Bir Zeytin Ağacı Kaç Kilo Zeytin Verir?

Zeytin ağacı, uzun yıllar yaşaması ve uzun süre hasat vermesi ile de bilinen bir bitkidir. Ürünün verimliliğinde, doğru toprak yapısı ve hava şartları doğrudan etkilidir. Sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi için bu ağaçtan en yüksek hasat elde edilmelidir. Doğru ekim zamanı ve ağaç bakımının eksiksiz uygulanması da hasada etkili olan hususlardandır. 1 ağaçtan kaç kilo zeytin çıkar, bu ağaç kaç kilo zeytin verir sorularına cevap bulmanız sizleri yönlendirecektir.

1 Ağaçtan Kaç Kilo Zeytin Çıkar?

Zeytin ağacı, ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıklıkla karşılaşabileceğiniz bitkilerden biridir. Ülkemiz zeytin yetiştiriciliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında kabul edilir. Sofralık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacının karşılanması için bu bitkinin yetiştirilmesi gerekir.

Zeytin ağacı, uzun yaşayan bir bitkidir. Söz konusu ağacın ortalama ömrü 300-400 yıldır. 1000 yıl yaşayan zeytin ağaçları dahi vardır. 12-15 metre arasında boya sahip olan zeytin ağaçları dikildikten 7-8 yıl sonra meyve vermeye başlar. 35-40 yaş seviyesi verimliliğin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemdir.

Erişkin bir zeytin ağacının yıllık ortalama verimi 22-90 kg civarındadır. Tarihte yıllık 820 kg zeytin veren ağaç da tespit edilmiştir. Ekim yapılan alandan alınacak zeytin miktarı da doğal olarak ağaç sayısı ile ilgilidir. Çok fazla su ihtiyacı olmayan zeytin ağacının uzun yıllar yaşamasının nedeni de suyu en iyi şekilde depolayabilmesidir.

Bir Zeytin Ağacı Kaç Kilo Zeytin Verir?

Zeytin hasadı elle yapılabileceği gibi bu iş için özel olarak üretilmiş tarım araçları da vardır. Zeytin ağaçları genellikle taşlık ve kayalık alanlarda ekili olduğu için zeytinliklerde mekanik hasat yapılması çok zordur. Bu nedenle elle hasat ön plana çıkmaktadır.

Zeytin, sofralık zeytin ihtiyacının karşılanması için gerekli olan bir bitki olduğu gibi zeytinyağı üretimi için de gereklidir. 3-7 kg zeytinden yaklaşık 1 kg zeytinyağı çıkar. Ağaçtan toplanan zeytinden sofralık zeytin ya da zeytinyağı elde etmek için özel üretim tesislerine ihtiyaç vardır. Bursa ilinin Gemlik ilçesinde bu kapsamda tesis edilmiş çok sayıda işletme bulunur.

Zeytin üretimi ve zeytinin tarım politikasındaki yeri gurur vericidir. Bu anlamda ülkemizde her geçen gün zeytin üretiminin yapıldığı arazilerin miktarının arttığı görülür. Özellikle Ege Bölgesinde geniş tarım arazilerinin zeytin ekimi için ayrıldığı dikkat çeker. Söz konusu bölgenin iklim yapısı da zeytin yetiştiriciliği için çok elverişlidir.