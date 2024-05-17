1 milyon 300 bin kişi taşıyıcı! Bu hastalığa dikkat: Eğer kan değerleriniz...

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Uysal, Akdeniz Anemisi hastalığı hakkında bilgiler verdi.
Akdeniz Anemisi hastalığının kalıtsal olarak geçen en sık kan hastalığı olduğunu vurgulayan Uysal, "Dünyada oldukça fazla görünür. Dünyada her yıl 60 bin civarında Talasemi hastasının doğduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde yaklaşık 4 bin 500 yüz civarında Talasemi hastası var. Bu hastalığın ülkemizdeki taşıyıcı oranı yaklaşık 1 milyon 300 bin kişidir. Ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde görülüyor. Bu hastalık, özellikle akraba evliliğinin yaygın olduğu yerlerde daha fazla görülüyor. Bu hastalık kalıtsal bir hastalıktır. Anne veya babanın Talasemi ile ilgili bir geni taşıması, bireyin taşıyıcı veya hasta olması açısından yeterlidir" diye konuştu.
Uysal, "Bu hastalığın ortaya çıkması kırmızı kan hücrelerinin içindeki oksijen taşımayla görevli olan hemoglobinin yapısındaki globülin proteininin sentezlenmesindeki görevli genin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkıyor. Bu hastalığın önlenebilir olmasının önemli. Ayrıca taşıyıcı bireylerin önceden saptanması son derece önemlidir. Ülkemizde evlilik öncesi Talasemi açısından tarama testleri zorunlu ve bu testlerin sonucuna göre kişiler, hastalık açısından uyarılıyor. Ayrıca genetik danışmanlık almaları öneriliyor. Özellikle iki taşıyıcı bireyin evlenmesi, hasta bir çocuğun dünyaya gelmesi olasılığını yükseltiyor. Bunun önüne geçilmesi içinde kişilere genetik danışmanlığın mutlaka önerilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.