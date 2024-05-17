1 milyon 300 bin kişi taşıyıcı! Bu hastalığa dikkat: Eğer kan değerleriniz...



Akdeniz Anemisi hastalığının kalıtsal olarak geçen en sık kan hastalığı olduğunu vurgulayan Uysal, "Dünyada oldukça fazla görünür. Dünyada her yıl 60 bin civarında Talasemi hastasının doğduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde yaklaşık 4 bin 500 yüz civarında Talasemi hastası var. Bu hastalığın ülkemizdeki taşıyıcı oranı yaklaşık 1 milyon 300 bin kişidir. Ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde görülüyor. Bu hastalık, özellikle akraba evliliğinin yaygın olduğu yerlerde daha fazla görülüyor. Bu hastalık kalıtsal bir hastalıktır. Anne veya babanın Talasemi ile ilgili bir geni taşıması, bireyin taşıyıcı veya hasta olması açısından yeterlidir" diye konuştu.