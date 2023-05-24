1 porsiyonu reflü derdini sona erdiriyor! Midenizin dostu o besin…

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR

Güçlü tıbbi özellikleri sayesinde kudret narı, dünyanın dört bir yanındaki yerli halklar tarafından diyabetle ilgili durumların tedavisine yardımcı olmak için uzun süredir kullanılmaktadır. Son yıllarda, birkaç çalışma meyvenin kan şekeri kontrolündeki rolünü doğrulamıştır.

Diyabetli 24 yetişkinde yapılan 3 aylık bir çalışma, günde 2.000 mg kudret narı almanın kan şekerini ve üç ay boyunca kan şekeri kontrolünü ölçmek için kullanılan bir test olan hemoglobin A1c'yi düşürdüğünü gösterdi.

Diyabetli 40 kişide yapılan başka bir araştırma, 4 hafta boyunca günde 2.000 mg kudret narı almanın kan şekeri seviyelerinde ılımlı bir düşüşe yol açtığını buldu.