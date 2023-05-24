1 porsiyonu reflü derdini sona erdiriyor! Midenizin dostu o besin…

Kudret narı, A ve C vitaminleri ve diğer besin maddeleri bakımından yüksektir. Sağlık yararları olabilecek bileşikler içerir. Fakat bazı yan etkilere neden olabilir. Keskin tadına ve farklı görünümüne ek olarak, kudret narı birçok etkileyici sağlık faydasıyla ilişkilendirilmiştir.
İşte kudret narının faydaları;
ÖNEMLİ BESİNLER İÇERİR
Kudret narı, birkaç temel besin maddesinin harika bir kaynağıdır.
100 gram çiğ kudret narı şunları sağlar:
Kudret narı, özellikle hastalık önleme, kemik oluşumu ve yara iyileşmesinde rol oynayan önemli bir mikro besin olan C vitamini açısından zengindir. Ayrıca cilt sağlığını ve düzgün görmeyi destekleyen yağda çözünen bir vitamin olan A vitamini açısından da yüksektir. Büyüme ve gelişme için gerekli olan folatın yanı sıra daha az miktarda potasyum, çinko ve demir sağlar.
Kudret narı, hücrelerinizi hasara karşı korumaya yardımcı olabilecek güçlü antioksidan bileşikler olan kateşin, gallik asit, epikateşin ve klorojenik asit için de iyi bir kaynaktır. Ayrıca, kalorisi düşük ancak lif oranı yüksektir - tek bir fincan (94 gram) porsiyonda günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık %8'ini karşılar.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR
Güçlü tıbbi özellikleri sayesinde kudret narı, dünyanın dört bir yanındaki yerli halklar tarafından diyabetle ilgili durumların tedavisine yardımcı olmak için uzun süredir kullanılmaktadır. Son yıllarda, birkaç çalışma meyvenin kan şekeri kontrolündeki rolünü doğrulamıştır.
Diyabetli 24 yetişkinde yapılan 3 aylık bir çalışma, günde 2.000 mg kudret narı almanın kan şekerini ve üç ay boyunca kan şekeri kontrolünü ölçmek için kullanılan bir test olan hemoglobin A1c'yi düşürdüğünü gösterdi.
Diyabetli 40 kişide yapılan başka bir araştırma, 4 hafta boyunca günde 2.000 mg kudret narı almanın kan şekeri seviyelerinde ılımlı bir düşüşe yol açtığını buldu.
Dahası, ek, uzun vadeli kan şekeri kontrolünün kısa vadeli bir belirteci olan fruktozamin seviyelerini önemli ölçüde azalttı.
Kudret narının, dokularınızda şekerin kullanılma şeklini iyileştirdiği ve kan şekeri düzeylerini düzenlemekten sorumlu hormon olan insülin salgılanmasını teşvik ettiği düşünülmektedir.
KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR
Araştırmalar, kudret narının kanserle savaşan özelliklere sahip belirli bileşikler içerdiğini göstermektedir. Örneğin, daha eski bir test tüpü çalışması, kudret narı özünün boğazınızın arkasında burnun arkasında bulunan mide, kolon, akciğer ve nazofarenks kanser hücrelerini öldürmede etkili olduğunu gösterdi.
Başka bir kombine test tüpü ve hayvan çalışması benzer bulgulara sahipti ve kudret narı özünün kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyebildiğini ve aynı zamanda kanser hücresi ölümünü desteklediğini bildirdi. Bu çalışmaların, bir laboratuvarda tek tek hücreler üzerinde konsantre miktarlarda kudret narı özü kullanılarak gerçekleştirildiğini unutmayın.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Yüksek kolesterol seviyeleri, atardamarlarınızda yağ plaklarının birikmesine neden olarak kalbinizi kan pompalamak için daha fazla çalışmaya zorlar ve kalp hastalığı riskinizi artırır. Birkaç hayvan çalışması, kudret narının genel kalp sağlığını desteklemek için kolesterol seviyelerini azaltabileceğini buldu.
İnsanlar üzerinde yapılan bir araştırma, suda çözünebilen kudret narı ekstraktının uygulanmasının, bir plaseboya kıyasla LDL veya "kötü" kolesterol seviyelerinde önemli düşüşlere yol açtığını buldu. Ancak dengeli beslenmenin bir parçası olarak kabak yiyen insanlar üzerindeki bu olumlu etkilerin tutarlı olup olmadığını belirlemek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
LİF ALIMINI ARTIRIR
Kudret narı, kalorisi düşük ancak lif oranı yüksek olduğu için kilo verme diyetine mükemmel bir katkı sağlar. Her 100 gramlık porsiyonda yaklaşık 2 gram lif içerir. Lif, sindirim sisteminizden çok yavaş geçerek daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve açlığı ve iştahı azaltır. Ayrıca, kabızsanız sindirimi desteklemeye yardımcı olabilecek müshil özelliklere sahiptir. Bu nedenle, daha yüksek kalorili malzemeleri Kudret narıyla değiştirmek, lif alımınızı artırmanıza ve kilo kaybını desteklemek için aldığınız kalorileri azaltmaya yardımcı olabilir.
MİDE İÇİN FAYDALIDIR
Kudret narı, bilimsel adıyla Punica granatum, sağlık açısından birçok faydası olan bir meyvedir. Mide rahatsızlıklarına olan etkileri arasında şunlar bulunabilir:
Sindirim sağlığı: Kudret narı, sindirim sistemini destekleyen ve sindirim sağlığını iyileştiren özelliklere sahiptir. İçeriğindeki yüksek lif miktarı sayesinde sindirim sürecini düzenler ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.
Mide ekşimesi ve gastrit: Kudret narı, mide ekşimesi gibi rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Antioksidan özellikleri sayesinde mide asidini dengeler ve mide zarını korur. Aynı zamanda gastrit gibi mide iltihaplanmalarını hafifletebilir.
Ülserler: Bazı araştırmalar, kudret narının mide ülserleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Anti-inflamatuar ve yara iyileştirici özellikleri sayesinde mide ülserinin iyileşmesine yardımcı olabilir.
Antioksidan etkiler: Kudret narı yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak mide dokularının oksidatif stresini azaltabilir ve mide sağlığını koruyabilir.
Bazı yiyeceklerin ise reflü semptomlarını artırabileceği bilinmektedir. Bu yiyecekler arasında çikolata, kafeinli içecekler, domates sosları, turunçgiller, baharatlı yiyecekler ve yağlı yiyecekler yer alır.
TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT
Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa ya da daha önce bu besini tüketmediyseniz mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.