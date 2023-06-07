Bebeklere hayata gözlerini açtıktan itibaren bazı aşı uygulamaları yapılmaktadır. Bir yaş aşısı da bu aşılar arasında yer almaktadır. Günümüzde pek çok ebeveyn bebeklere hangi aşıların yapıldığını tam olarak bilememektedir. Bu yazımızda sizler için 1 yaş aşısı nedir, bebeklerde 1 yaş aşısı hangileri, koldan mı bacaktan mı yapılır, ateş yapar mı gibi soruların cevaplarını topladık.

1 Yaş Aşısı Nedir?

Bebekler dışarıdan gelebilecek olumsuz durumlara ve hastalıklara karşı fazlasıyla savunmasız olurlar. Özellikle yenidoğan bebeklerin bağışıklık sistemi yetişkin kişilere nazaran oldukça düşüktür. Bebeklerin hem bağışıklık sistemini destelemek hem de salgın hastalıklara karşı korunması için düzenli olarak aşı yaptırılması gerekmektedir. Bebekler için hazırlanan belli başlı aşı programları vardır. Bir yaş aşısı da bu aşı takvimi içerisinde bulunmaktadır. Bir yaş aşısı KPA aşısı olarak tanımlanmaktadır. Bu aşı bebekleri zatürree hastalığından korumak amaçlı yapılmaktadır. Konuyla ilgili birçok ebeveyn 1 yaşlık aşı kaç tane diye merak etmektedir. Bir yaşına girmiş bebeklere yapılan en önemli aşı zatürree aşısı olarak bilinmektedir. Ancak bu aşı dışında bebeklere yapılan başka aşılarda mevcuttur. Bu bağlamda 1 yaş aşıları hangileri sorusu akıllara gelmektedir. KPA aşısı başta olmak üzere diğer uygulanan aşılar şunlardır:

Kızamık aşısı

Kabakulak aşısı

Suçiçeği aşısı

Kızamıkçık aşısı

Bebeklerde 1 Yaş Aşısı Ateş Yapar Mı?

1 yaş aşısı bebekler için son derece önemli bir aşı çeşididir. Bu aşı onları ciddi bir hastalık olarak bilinen zatürreeye karşı korumak amaçlı uygulanmaktadır. Bu aşının ilk dozuna alerjik reaksiyon gösteren bebeklere ikinci doz yapılmamaktadır. 1 yaş aşısının bebekler üzerinde bazı yan etkileri görülebilmektedir. Bu yan etkiler arasında ateş de bulunmaktadır. Üç günden fazla süren ateş durumunda vakit kaybetmeden uzman bir doktora danışılması son derece önemlidir. Ateş dışında bitkinlik, aşının yapıldığı bölgede şişlik, sürekli uyuma, aşının yapıldığı bölgede ağrı gibi yan etkiler de görülebilmektedir. Bu yan etkiler uzmanlar tarafından normal kabul edilmektedir. Bu aşı ile ilgili ebeveynlerin en merak ettiği sorulardan biri 12 ay aşısı koldan mı bacaktan mı yapılır sorusudur. Bir yaş aşısı koldan yapılabileceği gibi bacaktan da yapılabilen bir aşı türüdür. Bu aşı kas içine enjekte edilerek uygulanan bir aşıdır. Her aşının zamanında yapılması önemli bir konudur. Özellikle salgın hastalıklara karşı uygulanan aşıların vakti geçilmeden yapılması büyük önem taşımaktadır.