100 yaş genç sayılacak! Uzun ömrün tanımı değiştiren çalışma: 1940’tan sonra doğanlar…

Bilim insanları, araştırmalarına bağlı olarak 1940'tan sonra doğan insanların 140 yaşına kadar yaşayabileceğini ve 125 yaşına ulaşma olasılığının ise; %50 olduğunu belirtiyor. Georgia Üniversitesi'nden araştırmacıların elde ettiği bu sonuçlar, yaşam süreleriyle ilgili oldukça ilginç veriler kaydetti.
"YAŞAM SÜRELERİ ANALİZ EDİLDİ"
Bilim insanları, gelecekte neyin mümkün olabileceğini anlamak için Birleşik Krallık'ta 1880'de doğmuş insanların yaşam sürelerini analiz ettiler.
Tahminleri, 1970 doğumlu erkeklerin potansiyel olarak 141 yaşına ve 1970 doğumlu en yaşlı kadınların 131 yaşına ulaşabileceğini gösterdi. Ancak bu insanların nispeten genç olmaları nedeniyle yazarlar, bu tahminlere 'güvenmediklerini' söyleyerek, belirli istatistiksel varsayımlara dayandıkları için yanlış olabilecekleri konusunda uyarıda bulunuyorlar.
1940 doğumlu bir erkeğin 125. doğum gününe erişebilmesi ve aynı yıl içinde doğmuş bir kadının 124.5 yaşına ulaşması durumunda bulguları daha kesin görünüyordu. Bilim insanları, bu tahminlerin %50 olasılığa sahip olduğunu iddia ediyor.
"MAKSİMUM SINIRA HALA ULAŞMADIK"
Georgia Üniversitesi'nden çalışmayı yöneten Dr David McCarthy; "Bu gruplar önümüzdeki yıllarda ileri yaşlara ulaştıkça, uzun ömür kayıtları önemli ölçüde artabilir. Sonuçlarımız, insan ömrünün maksimum sınırı varsa, henüz ona yaklaşmadığımızı öne süren önceki çalışmaları doğruluyor" açıklamasında bulundu.
Şu anda resmi olarak belgelenen, yaşamış en yaşlı kişi Fransız kadın Jeanne Calment'dir. 21 Şubat 1875'te doğdu, dünya savaşları, İspanyol Gribi yaşadı ve hatta 1888'de Vincent Van Gogh ile tanıştı. Bu durum, 122 yaşında ölen ve bir Fransız kadın olan Jeanne Calment'in bile bir gün 'genç' bir yaş olarak kabul edilebileceği anlamına geliyor. Jeanne 21 Şubat 1875'te doğdu ve 4 Ağustos 1997'de öldü.