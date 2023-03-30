100 yaş genç sayılacak! Uzun ömrün tanımı değiştiren çalışma: 1940’tan sonra doğanlar…

Şu anda resmi olarak belgelenen, yaşamış en yaşlı kişi Fransız kadın Jeanne Calment'dir. 21 Şubat 1875'te doğdu, dünya savaşları, İspanyol Gribi yaşadı ve hatta 1888'de Vincent Van Gogh ile tanıştı. Bu durum, 122 yaşında ölen ve bir Fransız kadın olan Jeanne Calment'in bile bir gün 'genç' bir yaş olarak kabul edilebileceği anlamına geliyor. Jeanne 21 Şubat 1875'te doğdu ve 4 Ağustos 1997'de öldü.