11 4 Tansiyon Normal Mi? 11’e 4 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

Diyabet gibi yaygın olduğu için insanlar, 11 4 tansiyon normal mi diye araştırır. Riskli olduğu için 11 4 düşük mü diye düşünenler vardır. Kalp hastalıklarının baş düşmanı olan kan basıncı seviyesini öğrenmek isteyenler, 11'e 4 tansiyon yüksek mi diye sorar. 11 4 tansiyon nasıl diye araştıranların çoğu, hipotansiyon hastalarıdır. Küçük tansiyon 4 olunca ne olur sorusu, tehlikeyi önlemek için önemlidir. Tansiyon 11 4 ne demek ve 11 4 tansiyon iyi mi sorusu sıklıkla araştırılır. Normali kaçtır?

11 4 Tansiyon Normal midir?

Bir kısım insan, 11'e 4 tansiyon iyi mi diye merak eder. Fakat bu, hafif düşük bir tansiyonu işaret eder. 90 mm Hg'nin altındaki düşük kan basıncı değerlerine, hipotansiyon denir. Yatma ve oturma pozisyonundan bir anda ayakta durma pozisyonuna geçerken, kan basıncı 2 mmhg'den fazla düşerse ortostatik hipotansiyon meydana gelir. Düşük tansiyon belirtileri ise şu şekildedir:

Baş dönmesi

Gözlerin önünde uçan sinek görünümü

Yorgunluk

Bayılma

Tansiyonun Kaç Olması Gerekir?

Yüksek tansiyon, artan kan basıncını ifade eder. Sağlıklı bir insanın sistolik kan basıncı, 14.5 değerini geçmemesi gerekir. Diyastolik kan basıncının ise 9'dan yukarıya çıkmaması gerekir. Hipertansiyon, 14.5'a 9'dan fazla olan bir kan basıncı anlamına gelir. Yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin büyük bir çoğunluğu, bunun farkında değildir. Çünkü, yüksek tansiyon genel olarak asemptomatik olarak sinsice ilerler. Arteriyel hipertansiyon ise en sık görülen kalp ve damar hastalıklarından biridir. Tansiyonun yükseldiği durumlarda, kan basıncı çok yükselir. Bu ise kalbin daha fazla çalışması ve yorulması anlamına gelir. Kalp krizi ve damar tıkanıklığına neden olan bu durum, hayati anlamda büyük bir risk anlamına gelir.

Aynı şekilde, düşük tansiyon da tehlike arz eder. İnme, kan dolaşımının zayıflaması, ve beyne ve diğer organlara az miktarda oksijen gitmesi gibi sağlık sorunlarına yol açar. Bu yüzden, kan basıncı seviyelerinin 12'ye 8 olması gerekir.