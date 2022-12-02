11 7 Tansiyon Normal Mi? 11’e 7 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

11 7 tansiyon normal mi diye bakarken öncelikle kendi normal tansiyonunuzu bilmeniz gerektiğini unutmayın. Tansiyon 11 7 ne demek? 11 7 tansiyon düşük mü yoksa 11 'e 7 tansiyon yüksek mi soruları sık sık karşılaşılan tansiyon ile alakalı sorulardandır. Herkesin kendi vücut sağlığına göre ideal tansiyon değerleri bulunduğu için eğer ilk defa değerlerinizi 11 7 görüyorsanız 11 7 tansiyon nasıl diye merak etmeniz çok normaldir. Detaylarda küçük tansiyon 7 olunca ne olur ve 11 7 tansiyon iyi mi buyurun birlikte bakalım.

11 7 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon değer aralıkları herkesin kendi bünyesine göre farklılık gösterebilmektedir. Vücudumuzun sağlıklı olması, susuz kalmamış olması hatta uykusuz olmamak bile tansiyonumuz için önemlidir. Her vücudun kendine göre tansiyon aralıkları bulunur. Yani öncelikle 11 7 tansiyon iyi mi diye bakmadan önce kendi vücudunuzun ideal tansiyon oranını bilmek gerekir. Bazıları için 11 7 tansiyon düşük olabilirken bazıları için 11 7 tansiyon yüksek olabilmektedir.

Büyük tansiyonun 11 küçük tansiyonun 7 olması sağlıklı kabul edilen tansiyon aralığına denk düşen bir tansiyon değeridir. Sağlıklı bir büyük tansiyon 11 ile 14 arası sağlıklı bir küçük tansiyon ise 7 ile 9 arası olmalıdır. Yani 11 7 tansiyon eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa ideal bir tansiyondur. Tansiyonunuzu iyi takip etmeli ve normal değerlerin dışına çıkması durumunda sağlık kuruluşuna başvurmanız gerektiğini unutmayınız.

Tansiyon 11 7 Ne Demek?

İdeal tansiyon aralığı olarak karşımıza çıkan tansiyon değerleridir. Sağlıklı bir vücutta yüksek tansiyon 11 ile 14 arası küçük tansiyon 7 ile 9 arası olmalıdır.