112 Acil Sağlık’ta ’elektronik vaka sistemi’ dönemi

"HASTAYA ULAŞIM SÜRELERİMİZ OLDUKÇA KISALMIŞ DURUMDA"

Sistemin hızlanmasını sağladığını belirten İstanbul Avrupa Ambulans Servisi Başhekimliği Başhekim Yardımcısı Barış Muammer Uğuzcan, "Türkiye'de kırk sekiz ilimizde Elektronik Vaka Sistemi'ne geçiş yapıldı. İstanbul'da bu illerimizden bir tanesi. Elektronik vaka sisteminde daha öncesinden ambulans ekiplerimize vakalar telefon veya telsiz aracılığıyla iletilmekteyken artık tablet üzerinden iletilmekte. Görsel ve işitsel uyarıyla vaka geldiğinde tablet, ekibi bilgilendirmekte. Bu tablet ekranında vakaya dair bilgiler, detaylı adres bilgisi ve güncel trafik bilgisine göre çizilmiş rota bulunmakta. Tabii bu bizde neyi sağladı? Aradaki vakanın detaylarının ve adres bilgilerinin aktarılma süresini büyük oranda kısalttı. Ekiplerin vakaya çıkışı bu sayede daha hızlı oluyor. Güncel trafik bilgisine göre çizilmiş olan rota sayesinde de vakaya ulaşım süresini kısalttığı için acil vakalarda hastaneye ve hastaya ulaşım sürelerimiz oldukça kısalmış durumda. Bu da acil vakalarımızın daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağladı. Vakalara ulaşım konusunda elektronik vaka sistemini 10 gündür kullanıyoruz. Etkisini büyük oranda gördük" diyekonuştu.