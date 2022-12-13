1/2 Çay Bardağı Ne Demek? 1/2, 1/2, 1/3, 1/4 Çay Bardağı Ne Kadar, Kaç Gram ve Ml Eder?

Yemek hazırlıklarında sık sık karşılaştığımız bir ölçü birimi olan 1 2 çay bardağı ne demektir? Özellikle sıvı ürünlerden olan ve uygulanacak tarifte olan ölçüsünü ifade eden 1/2 çay bardağı sıvı yağ ne demek, kaç ml ürün gerekli diyorsanız bu içerik mutfak bilgilerinize yenilerini ekleyecektir. Sevdikleriniz için hazırlayacağınız tariflerde karşınıza çıkan 1 2 bardak ne demek, 1/2, 1/3, 1/4 çay bardağı ne kadar eder? Detaylarıyla bu içeriğimizde.



1/2 Çay Bardağı Ne Demek?



1/2 çay bardağı demek tarifte kullanılması istenen bardağın yarım ölçüsünü gösterir. Örneğin; denemek istediğiniz tarifin malzeme listesinde "1/2 çay bardağı sıvı yağ" yazıyorsa sizden tarif için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanmanız isteniyordur.



1/2 Çay Bardağı Ne Kadardır?



- 1/2 çay bardağı un: Yarım çay bardağı un

- 1/2 çay bardağı süt: Yarım çay bardağı süt



1/2 Çay Bardağı Kaç Gram ve Kaç Ml Eder?



Hazırlanan her türlü tarifte kullanılan 1/2 çay bardağının gram ve ml cinsinden karşılıklarını öğrendiğinizde mutfakta çalışmak sizin için daha da kolaylaşacaktır. Öyleyse 1 2 çay bardağı ne demek bakalım.



1 çay bardağı un 50 grama eşittir. Dolayısıyla 1/2 çay bardağı un 25 gram olarak ölçülür.

1 çay bardağı toz şeker 90 grama eşittir. Dolayısıyla 1/2 çay bardağı toz şeker ise 45 gram olarak ölçülür.

Tariflerde kullanılan sıvı ürünler ise; 1 çay bardağının sıvı alabilme kapasitesi 100 ml olduğu için bardağın içerisine hangi ürünü eklerseniz ekleyin 100 ml gelecektir. 1/2 çay bardağı sıvı yağ ne demek diyorsanız cevap 50 ml olacaktır.



1/3 Çay Bardağı Kaç Gram ve Kaç Ml Eder?



1/3 çay bardağı bir bardağın 3'te 1'ini ifade etmektedir. Yani tariflerde 1/3 ölçüsünü gördüğümüzde bardağı üç eşit parçaya bölmüş ve sadece 1 bölümünü doldurmuş olacağız.

1 çay bardağı un 50 grama eşittir. Dolayısıyla 1/3 çay bardağı un 16,5 gram olarak ölçülür.

1 çay bardağı toz şeker 90 grama eşittir. Dolayısıyla 1/3 çay bardağı toz şeker ise 30 gram olarak ölçülür

Malzeme listesinde bulunan 1/3 oranında süt, su ya da sıvıyağ gibi ürünler 33 ml sıvı kullanmanız gerektiği anlamına geliyor.



1/4 Çay Bardağı Kaç Gram ve Kaç Ml Eder?



1/4 çay bardağı bir bardağın 4'te 1'ini ifade etmektedir. Yani 1 çay bardağının çeyreğidir.

1 çay bardağı un 50 grama eşittir. Dolayısıyla 1/4 çay bardağı un 12,5 gram olarak ölçülür.

1 çay bardağı toz şeker 90 grama eşittir. Dolayısıyla 1/4 çay bardağı toz şeker ise 22,5 gram olarak ölçülür.