1/2 Su Bardağı Ne Demek? 1/2, 1/3, 1/4 Su Bardağı Ne Kadar, Kaç Gram ve Ml Eder?

Yemek hazırlıklarında sık sık karşılaşılan bir ölçü birimi olan 1 2 su bardağı ne demektir? Kimi zaman sıvı ürünlerin kimi zaman da toz kıvama sahip katı ürünlerin uygulanacak tarifte olan ölçüsünü ifade eden 1/2 su bardağı ne kadar, kaç gram ya da kaç ml ürün gerekli diyorsanız bu içerik mutfak bilgilerinize yenilerini ekleyecektir. 1/2 biraz daha anlaşılır olsa da kafa karıştırıcı bir diğer ölçü olan 1 3 su bardağı nedir, 1/2, 1/3, 1/4 su bardağı ne kadardır, nasıl hesaplanır sorularınızın cevaplarını sizler için hazırladık.



1/2 Su Bardağı Ne Demek?



1/2 su bardağı demek tarifte kullanılması istenen bardağın yarım ölçüsünü gösterir. Örneğin; denemek istediğiniz tarifin malzeme listesinde "1/2 su bardağı un" yazıyorsa sizden tarif için yarım su bardağı un kullanmanız isteniyordur.



1/2 Su Bardağı Ne Kadardır?

- 1/2 su bardağı un: yarım bardak un

- 1/2 su bardağı süt: yarım bardak süt



1/2 Su Bardağı Kaç Gram ve Kaç Ml Eder?



1 su bardağı un 100 grama eşittir. Dolayısıyla 1/2 su bardağı un 50 gram olarak ölçülür.

1 su bardağı toz şeker 180 grama eşittir. Dolayısıyla 1/2 su bardağı toz şeker ise 90 gram olarak ölçülür.

Hazırlayacağınız tarifte su bardağı ile kullanacağınız ürün süt, sıvıyağ ve su gibi sıvı ise; 1 su bardağının sıvı alabilme kapasitesi 200 ml dir. Bardağın içerisine hangi ürünü eklerseniz ekleyin 200 ml gelecektir. 1/2 su bardağı süt, su ya da sıvıyağ ise 100 ml olarak ölçülür.



1/3 Su Bardağı Kaç Gram ve Kaç Ml Eder?



Tariflerde karşılaştığınız 1 3 su bardağı nedir diyorsanız bu içeriğimizde gram ve ml cinsinden tüm ölçüleri görebilirsiniz.

1/3 su bardağı bir bardağın 3'te 1'ini ifade etmektedir.

1 su bardağı un 100 grama eşittir. Dolayısıyla 1/3 su bardağı un 35 gram olarak ölçülür.

1 su bardağı toz şeker 180 grama eşittir. Dolayısıyla 1/3 su bardağı toz şeker ise 60 gram olarak ölçülür

Malzeme listesinde bulunan 1/3 oranında süt, su ya da sıvıyağ gibi ürünler görürseniz 80 ml sıvı kullanmanız gerektiği anlamına geliyor.



1/4 Su Bardağı Kaç Gram ve Kaç Ml Eder?



1/4 su bardağı bir bardağın 4'te 1'ini ifade etmektedir.

1 su bardağı un 100 grama eşittir. Dolayısıyla 1/4 su bardağı un 25 gram olarak ölçülür.

1 su bardağı toz şeker 180 grama eşittir. Dolayısıyla 1/4 su bardağı toz şeker ise yaklaşık 35 gram olarak ölçülür

Malzeme listesinde bulunan 1/4 oranında süt, su ya da sıvıyağ gibi ürünler görürseniz 50 ml sıvı kullanmanız gerektiği anlamına geliyor.