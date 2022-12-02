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13 5 Tansiyon Normal Mi? 13’e 5 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 5 tansiyon normal mi sorusunun yanıtını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bazı kişiler düşük tansiyon sebebiyle araştırmalar yapıyor. Bu nedenle de küçük tansiyon 5 olursa ne yapılır ya da tansiyon 13 5 ne demek gibi sorular en sık cevabı aranan sorular arasına giriyor. Bu yazımızda sizin için 13’e 5 tansiyon yüksek mi ya da 13 5 tansiyon düşük mü sorularının yanıtını derledik. Peki, 13 5 tansiyon nasıl olur, küçük tansiyon 5 olunca ne olur?

Giriş Tarihi: 02.12.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 12:07
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13 5 TANSİYON NORMAL Mİ? 13’E 5 TANSİYON DEĞERİ YÜKSEK Mİ, DÜŞÜK MÜ, İYİ Mİ?

Düşük tansiyon nedeni ile sıkıntılı anlar yaşanabiliyor. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamakta elbette fayda var. Tansiyon ölçümlerinde küçük tansiyon 5 olunca ne olur ya da küçük tansiyon 5 olursa ne yapılır gibi sorular gündeme sıklıkla geliyor. Özellikle bu tansiyona sahip kişiler 13'e 5 tansiyon yüksek mi ya da 13 5 tansiyon düşük mü sorularının yanıtını araştırıyor. Eğer siz de 13 5 tansiyon normal mi ve tansiyon 13 5 ne demek diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Yazımızın devamında 13 5 tansiyon nasıl sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Tansiyon Nedir?

Atardamarların içerisinde basınca tansiyon adı verilir. Bu basınç eğer fazla olursa tansiyon yükselmesi; az olursa tansiyon düşmesi meydana gelir. Başta beyin olmak üzere, vücudun tüm hayati fonksiyonlarının devam etmesi için büyük tansiyonun 90 mmHg ila 120 mmHg; küçük tansiyonun ise 60 ila 90 mmHg arasında olması gerekir.

13 5 Tansiyon Değeri Normal Mi?

Evde kendiniz tansiyonunuzu ölçtüğünüzde gelen sonucun ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Tansiyon değerlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Normal Tansiyon: büyük 12, küçük 8

Yüksek Tansiyon: büyük 13 5, küçük 8,5 üzerinde

Düşük Tansiyon: büyük 10, küçük 6'dan az

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