13 5 Tansiyon Normal Mi? 13’e 5 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Düşük tansiyon nedeni ile sıkıntılı anlar yaşanabiliyor. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamakta elbette fayda var. Tansiyon ölçümlerinde küçük tansiyon 5 olunca ne olur ya da küçük tansiyon 5 olursa ne yapılır gibi sorular gündeme sıklıkla geliyor. Özellikle bu tansiyona sahip kişiler 13'e 5 tansiyon yüksek mi ya da 13 5 tansiyon düşük mü sorularının yanıtını araştırıyor. Eğer siz de 13 5 tansiyon normal mi ve tansiyon 13 5 ne demek diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Yazımızın devamında 13 5 tansiyon nasıl sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Tansiyon Nedir?

Atardamarların içerisinde basınca tansiyon adı verilir. Bu basınç eğer fazla olursa tansiyon yükselmesi; az olursa tansiyon düşmesi meydana gelir. Başta beyin olmak üzere, vücudun tüm hayati fonksiyonlarının devam etmesi için büyük tansiyonun 90 mmHg ila 120 mmHg; küçük tansiyonun ise 60 ila 90 mmHg arasında olması gerekir.

13 5 Tansiyon Değeri Normal Mi?

Evde kendiniz tansiyonunuzu ölçtüğünüzde gelen sonucun ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Tansiyon değerlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Normal Tansiyon: büyük 12, küçük 8

Yüksek Tansiyon: büyük 13 5, küçük 8,5 üzerinde

Düşük Tansiyon: büyük 10, küçük 6'dan az