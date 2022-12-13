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13 7 Tansiyon Normal Mi? 13’e 7 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Tansiyon; dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncıdır. Peki 13 7 tansiyon normal mi? Tansiyonunuzu ölçtüğünüzde 13 7 tansiyon nasıl, 13 7 tansiyon düşük mü yoksa 13’e 7 tansiyon yüksek mi merak edebilirsiniz. Normal tansiyon değerleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak yine de belirli değer aralıklarının altında ya da üstünde olması bazı problemlere işaret edebilir. Peki küçük tansiyon 7 olunca ne olur? Tansiyon 13 7 ne demek? Cevabı yazımızda!

Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:19
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13 7 TANSİYON NORMAL Mİ? 13’E 7 TANSİYON DEĞERİ YÜKSEK Mİ, DÜŞÜK MÜ, İYİ Mİ?

Tansiyonunuzu evde ölçmek oldukça kolay olsa da çıkan sonuç hakkında bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Tansiyon 13 7 ne demek, 13 7 tansiyon normal mi merak edebilirsiniz. Tansiyon kalp damar rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalığın habercisi olabilir. Bu yüzden 13 7 tansiyon nasıl, 13 7 tansiyon düşük mü, 13'e 7 tansiyon yüksek mi gibi soruların cevabı oldukça önemlidir. Küçük tansiyon 7 olunca ne olur? Bu sorularınız için yazımızı okuyabilirsiniz.

Tansiyon Nedir, Neden Dikkat Edilmelidir?

Kan basıncı olarak da tanımlanan tansiyon; doku ve organların yeterince kanlanabilmesi, yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi çok önemlidir. İdeal tansiyon herkeste farklı olabilir. Ancak ortalama olarak büyük tansiyon için 120-130, küçük tansiyon için ise 70-90 arasındaki değerler normal kabul edilir. Gençlerde ve çocuklarda ise tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilir.

Yaş, cinsiyeti kalıtım, aşırı kilo, şeker hastalığı, aşırı tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, alkol tüketimi ve stres tansiyonun en büyük sebeplerindendir. Her yaşta bunlara dikkat edilmesi gerekse de özellikle ilerleyen yaşlarda tansiyon hastalığının görülme ihtimali daha çok artar.

13 7 Tansiyon Normal Mi? 13'e 7 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Tansiyonunuzu evde ölçtükten sonra gördüğünüz 13 7 tansiyon normal mi merak edebilirsiniz. Tansiyonun normal değerleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle kendi tansiyonunuzun normal değerlerini sağlık kuruluşlarından öğrenebilirsiniz. Ancak dünya sağlık örgütünün genel olarak kabul ettiği tansiyon değerleri bulunuyor. Bu durumda 13 7 tansiyon normal değerler olarak kabul edilir.

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