14 10 Tansiyon Normal Mi? 14’e 10 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Rakamlar konusunda bir fikri olmayanlar, 14 10 tansiyon normal mi sorusuna yanıt arar. Gençlerin de şikayetçi olduğu bu rahatsızlıkla yeni tanışanlar, 14 10 tansiyon nasıl ve kaç olmalı soruları ile ilgili detaylara vakıf olmak ister. Acil bir durumda ne yapılacağını öğrenmek için öncelikle küçük tansiyon 10 olunca ne olur sorusuna cevap bulmak gerekir. Tansiyon 14 10 ne demek ve bu rakamlar neyi ifade eder? Birçoğunun merakla araştırdığı 14'e 10 tansiyon yüksek mi? Normal seviyeler kaç?

14 10 Tansiyon Normal midir?

Yüksek tansiyona neden olan birçok etken ve her kişinin kendine özgü bir hastalık öyküsü vardır, ancak bazen bir böbrek bozukluğundan, aşırı tuz tüketiminden, kalp ve damar hastalıklarından, hormonal bozukluklardan veya altta yatan farklı bir nedenden kaynaklanır. Bunlar arasında, obezite, spordan uzak hareketsiz bir yaşam tarzı, uzun süreli sinir ve stres hali, sigara ve alkol tüketimi, yüksek oranda sodyum (tuz) tüketimi bulunur. Aynı zamanda, kalıtsal olarak bazı kişilerde yüksek tansiyon ortaya çıkar ve hiç belirti vermeyebilir. Doktorlar, kan basıncını ölçtükten ve kan tahlili yaptıktan sonra neden olduğu hakkında bir kanıya varır.

Tüm dünyada normal kabul edilen tansiyon değerleri ise 12'ye 8'dir. Bir hastada yüksek tansiyonun varlığından bahsedebilmek için değerlerin en az 14'e 9 olması gerekir. 14'e 10 ise aynı şekilde yüksek kan basıncını işaret eder ve hipertansiyon söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, ilk müdahaleden hemen sonra bir uzmana gidilmelidir.

14'e 10 Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Hipertansiyonu olan hastalara genellikle kilo vermeleri, sigarayı bırakmaları, perhizlerinde sodyum ve yağ alımlarını azaltmaları önerilir. Ek olarak, antihipertansif ilaç tedavisine başlanır. Fakat, ani bir yükselme durumunda yapılması gereken bazı uygulamalar vardır. Bunlar kısa vadeli çözümlerdir, ancak hayat kurtarıcı olabilir. Bol limonlu bir su içmek, sadece baş kısmını soğuk suya tutmak, tarçınlı su veya süt içmek, vücut sıcaklığını düşürmek etkili sonuç almayı sağlar.