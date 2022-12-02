14 11 Tansiyon Normal Mi? 14’e 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Yüksek kan basıncı, böbrek yetmezliğinden görme kaybına kadar çok sayıda soruna yol açtığı için insanlar, 14 11 tansiyon normal mi diye düşünür. 14 11 tansiyon nasıl sorusu, bu rahatsızlığa sahip olmayanların yabancı olduğu ve cevabını aradığı bir merak konusudur. Diyastolik kan basıncını gösteren küçük tansiyon 11 olunca ne olur diyenler, bunun hayati derecede riskli olduğunu bilmelidir. Peki Tansiyon 14 11 normal demek ve 14'e 11 tansiyon yüksek mi? Normali kaç olmalıdır?

14 11 Tansiyon Normal midir?

Yüksek kan basıncını tanımlayan hipertansiyon, tıbbi bir terimdir. Kan basıncının artması, kalp tarafından damarlara karşı pompalanan kanın yüksek kuvveti anlamına gelir. Tansiyonun yükselmesi, damarlara zarar verebilir, kalp ve böbrek yetmezliği ile felç yapabilir ve daha birçok sağlık sorunlarına yol açabilir. Herkeste yüksek tansiyon görülebilme ihtimali vardır, ancak yaşlandıkça daha yaygın hale gelir.

Arteriyel hipertansiyon, vasküler sistemde meydana gelen anormalliklerle ilişkili olarak, kan basıncı seviyelerindeki artıştır.

Büyük tansiyon yani sistolik kan basıncı, kalbin kanı damarlardan yukarıya çıkarmak için kasıldığı andaki kan basıncını ifade eden en yüksek değerdir. Kalbin dinlenme anında olduğu zaman kan basıncını ölçen en düşük rakam olan diyastolik kan basıncı diğer adıyla küçük tansiyondur.

Başta tansiyon hastaları olmak üzere birçok kişi, normal rakamların 12'ye 8 olduğunu bilir. Buna göre 14'e 11 yüksek bir rakamdır. Hipertansiyonu işaret eder. Düşürülmez ise sonuç ölüme kadar gidebilir.

Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Kan basıncı yükselen kişilerin yapması gerekenler arasında aşağıdakiler yer alır.

Soğuk bir duş almak

Serin bir ortama geçmek

Tuzsuz ayran veya yoğurt tüketmek

Limonlu su içmek

Kekik suyu kaynatıp içmek

Kuşburnu çayı içmek

Tüm bunlar tansiyonu düşürmek için etkilidir. Fakat, bu uygulamaların işe yaramadığı durumlarda mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.