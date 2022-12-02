14 13 Tansiyon Normal Mi? 14’e 13 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

14 13 tansiyon normal mi sorusu tansiyon değerleri konusunda endişesi olanları yakından ilgilendiren bir konudur. Tansiyon 14 13 ne demek sorusuna yanıt bulunduğunda yüksek tansiyon karşısında önlemlerinizi daha kolay şekilde alabilmek mümkündür. 14'e 13 tansiyon yüksek mi sorusuna olumlu yanıt verilebilir. Bu bakımdan 14'e 13 tansiyon değeri yüksek mi, düşük mü, iyi mi sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık.

14 13 Tansiyon Normal mi?

Tansiyon hemen herkeste görülebilecek rahatsızlıklardan biridir. Zaman zaman gün içerisinde birçok kişi tansiyon düşmesi ya da yükselmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda mutlaka birtakım önlemler almak gerekir. Tansiyon atardamarların içinde bulunan kan basıncına verilen bir isimdir. Sistolik yani büyük tansiyon ile diyastolik yani küçük tansiyon olmak üzere iki tane tansiyon değeri vardır.

Çok yüksek olan tansiyon derecesi ise hipertansiyon olarak tanımlanır. Bu da son derece ciddi bir sorundur. İdeal tansiyon da kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak büyük tansiyon 12 ve küçük tansiyon 8 olması normal kabul edilmektedir. 14 13 tansiyon da yüksek olarak değerlendirilen bir değerdir. Çünkü büyük tansiyon 13.5 ve küçük tansiyon 8.5 üzerinde olan değerler büyük olarak değerlendirilir.

14 13 Tansiyon Olunca Ne Yapılmalıdır?

14 13 tansiyon olunca kişilerin birtakım önlemler almaları gerekir. Böyle durumlarda yakınlarda bir sağlık ocağı ya da merkezi yok ise bazı çözümlerden yararlanılabilir. Tansiyonun yükselmesi kronik değilse ve strese bağlı olarak yükselme göstermiş ise şu yöntemleri denemek mümkün olabilir:

Başı soğuk su ile yıkamak tansiyonun düşmesini sağlar.

Kekik tüketmek ve kekik suyunu kaynatarak içmek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Yoğurt ya da ayran içmek yardımcı olur.

Sarımsaklı ürünler tüketmek mümkündür.

Muz içinde bulunan zengin potasyumlu bileşenleri sayesinde tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir.

Limon tüketilebilir.

Tansiyonun sürekli yükselmesi durumunda bireylerin tuz tüketimini en aza indirmesi gerekir.

Kuşburnu çayı ile tansiyon düşürmek mümkün olabilir.

Bu yöntemler tansiyon problemini kronik düzeyde yaşamayan kişiler tarafından kullanılabilir. Ancak hipertansiyon gibi riskli durumlarda uzman doktorlara başvurmak gerekir.