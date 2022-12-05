14 4 Tansiyon Normal Mi? 14’e 4 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

14 4 tansiyon normal mi sorusuna cevap aranırken normal tansiyon ile ilgili de küçük bir araştırma yapmanız gerekir. 14 4 tansiyon nasıl konusu araştırılırken tansiyonun fiziksel etkileri de bilinmelidir. Bu kapsamda küçük tansiyon 4 olunca ne olur konusu çok önemlidir. Tansiyon 14 4 ne demek konusunda kıstas, bu tansiyonun yüksek mi ya da düşük mü olduğudur. 14'e 4 tansiyon yüksek mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

14 4 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyonun olması gereken seviye büyük tansiyon için 12, küçük tansiyon için de 8'dir. Bu tansiyon seviyesi her bünye için farklıdır. Kimi insanlar düşük tansiyonla kendini rahat hissederken kimilerinin de kendini rahat hissettiği seviye oldukça yüksektir. Bu kapsamda kişinin kendini tanıması çok önemlidir.

14'e 4 tansiyon seviyesini değerlendirdiğimizde, küçük tansiyonun çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Normal şartlarda 80 mm Hg olması gereken durgun kan basıncı 40 mm Hg'ya kadar düşmüş demektir.

Küçük Tansiyon 4 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun 4'e kadar düşmesi halinde kişinin sağlık durumunda bir kısım bozulmalar görülebilir. Tansiyon dengesizliklerinin en büyük göstergesi baş ağrısı ve mide bulantısıdır. Bunun yanında kişinin kendini halsiz hissetmesi de söz konusudur. Söz konusu belirtilerin baş göstermesi halinde kişinin derhal tansiyonunu ölçmesi gerekir. Ölçüm sonunda 14'e 4 gibi bir tansiyon seviyesi tespit edildi ise kişinin en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekir. Yapılacak olan tıbbi müdahale sonunda hastanın tansiyon seviyesi normal aralığa getirilir.

Doktor tarafından yapılan tıbbi teşhisler sonrasında düşük tansiyona sahip olan kişinin tansiyon ilacı kullanımına başlaması tavsiye edilebilir. Bu sayede tansiyon dengede tutulmaya çalışılır. Söz konusu ilaçların doktor tavsiyesi ve reçete olmadan kullanılması çok risklidir. Bu nedenle doktor tavsiyesini dikkate almalısınız.