14 6 Tansiyon Normal Mi? 14’e 6 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

14 6 tansiyon normal mi sorusu, zaman zaman özellikle tansiyon hastası kişilerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Tansiyon ölçümü sonucunda 14 6 rakamlarını gören kişiler 14'e 6 tansiyon yüksek mi, küçük tansiyon 6 olunca ne olur gibi sorular sormaktadır. Bizlerde siz kıymetli okurlarımız için tansiyon 14 6 ne demek araştırıp, düzenledik. 14 6 tansiyon nasıl? Detaylı bilgiler için lütfen içeriğimizin devamına göz gezdirin.

14 6 Tansiyon Normal Mi?

Kalp ve damar hastalıkları dalının uzman hekimlerinin beyanları ile çalışmaları doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği normal tansiyon değerleri 12 8'dir. Tansiyon ölçümünde ilk rakam büyük tansiyonu ikinci rakam ise küçük tansiyonun ifade eder. Yani, kabul edilen normal tansiyon değeri büyük 12 küçük 8 şeklinde olmalıdır. Bu nedenle 14 5 tansiyon değeri, normal tansiyonun hem üstünde hem de altındadır ve haliyle normal değildir. Ancak, tansiyon aletleri ara sıra yanılma payı olan mekanik cihazlardır. Bu yüzden tansiyon ölçümünü en doğru şekilde yaptırmak isteyenlerin, mutlaka bir sağlık kuruluşunda tansiyonlarını ölçtürmeleri doğru olacaktır.

14 6 Tansiyon Yüksek Mi Düşük Mü?

Kalbin kanı vücuttan atarken harcadığı efora yani basınca büyük tansiyon, kan akımı durgunken damar içinde gerçekleşen yavaş basınca da küçük tansiyon denmektedir. Normal tansiyon değeri büyük tansiyon 12, küçük tansiyon ise 8'dir. 14 6 tansiyon değeri büyük normalden yüksek, küçük ise normalden düşük olduğu için düşük ya da yüksek denilemez. Bu bilgiler ışığında 14 6 tansiyon değerinin normal seviyede olması gerekenden yüksek olduğunu görmekteyiz. Ama küçük tansiyon da tam tersine düşük olduğu için, bu noktada insanlar meraka düşmektedir. Büyük tansiyonun yüksek küçük tansiyonunun düşük olması aslında ender görülen bir durum değildir. Yaşlılıkla birlikte büyük kan basıncı artan yani hipertansiyon yaşayan bazı bireylerde küçük tansiyonda düşüş olmaktadır. Tabi ki bireyler bu konuda en doğru bilgileri uzman hekimlere başvurarak alabilirler.