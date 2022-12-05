14 7 Tansiyon Normal Mi? 14’e 7 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Hastalar, farklı etkenlerin neden olduğu yüksek kan basıncını anlamak için 14 7 tansiyon normal mi diye sorar. Hipertansiyonu olanlarda, birçok semptom görülür ve ölçüm yapanlar 14 7 tansiyon nasıl diye endişelenir. Diyastolik kan basıncı anlamına gelen küçük tansiyon 7 olunca ne olur sorusu, konu hakkında araştırma yapanların ilgisini çeker. Tansiyon 14 7 ne demek sorusu, kendinde veya yakınlarında bu hastalığın olduğu kişiler için önem taşır. 14'e 7 tansiyon yüksek mi ve kaç olması gerekir?

14 7 Tansiyon Normal Midir?

Hipertansiyon, başta tansiyon hastaları olmak üzere çok sayıda kişinin ilgisini çeken bir konudur. Çoğu kişi tarafından bilindiği üzere normal bir tansiyonun, 12'ye 8 olması gerekir. 14'e 7 tansiyon ise genel itibariyle yüksek kabul edilir. Hipertansiyon seviyesi, 14'e 9'dur. Burada ise ufak bir dengesizlik vardır. Çünkü küçük tansiyon seviyesi en az 8 olmalıdır.

Kan basıncını etkileyen değişik faktörler vardır. Vasküler eylemler, bunların başında gelir. Kan damarları daraldığında, kan basıncı yükselmeye başlar ve genişlediğinde kan basıncı düşer. Ani bir biçimde yaşanan artış, beyne hızlı bir şekilde iletilir. Bu ise kalbin çok daha yavaş çalışmasına ve damarların genişlemesine neden olur. Otonom sinir sistemi, kalp atışlarının sıklığını artırır ve buna bağlı olarak kan basıncı artar. Parasempatik sistem ise kan basıncını düşürür.

Beslenme düzeninin tansiyon üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Tuzlu gıdalar, sigara, alkol tüketimi kan basıncını olumsuz etkiler. Aynı şekilde, bilinçsiz ilaç kullanımı ve bunların yan etkileri de durumun kötüleşmesine neden olur. Aşırı şişmanlık ve hareketsizlik tansiyon hastalığını tetikler.

14 7 Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Böyle bir durumda uygulanması gereken en etkili yöntem bir tansiyon ilacı almaktır. Fakat, ilaç alınmasına rağmen düşmemeye devam ediyorsa alternatif çözümlere başvurmak yararlı olabilir. Halk arasında bilinen en yaygın yöntem limonlu sudur. Ek olarak, kafa bölgesine soğuk su uygulamak da faydalı olabilir.