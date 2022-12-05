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14 8 Tansiyon Normal Mi? 14’e 8 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

14 8 tansiyon normal mi diye bakmak için öncelikle kendi vücudunuzun normal tansiyon aralığını bilmeniz gerekmektedir. Yüksek ya da düşük tansiyon kişilerin hayatını etkileyen önemli durumlardandır. Siz de tansiyonunuzu ölçtüğünüz zaman küçük tansiyon 8 olunca ne olur diye merak ediyorsanız bu yazımız tüm meraklarınızı giderecek. 14 8 tansiyon nasıl? 14’e 8 tansiyon yüksek mi? Merak edilen tansiyon 14 8 ne demek? İşte tüm cevaplar.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:30
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14 8 TANSİYON NORMAL Mİ? 14’E 8 TANSİYON DEĞERİ YÜKSEK Mİ, DÜŞÜK MÜ, İYİ Mİ? S1

14 8 tansiyon normal mi sorusunun cevabına geçmeden önce sizin için detaylı olarak tansiyon aralıklarını paylaşacağız. Hem küçük tansiyon 8 olunca ne olur diye öğrenmek için hem de tansiyon 14 8 ne demek öğrenmek için detaylara birlikte geçelim. Geçmişten günümüze herkesin merak ettiği bir konu olan tansiyon ile ilgili karşılaştığımız bir değer olan 14'e 8 tansiyon yüksek mi ya da 14 8 tansiyon nasıl? Sizin için hazırladığımız yazımıza buyurun…

14 8 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon vücudumuzda bulunan kanın damarlarda dolaşırken damarlara uyguladığı basınç olarak bilinir. Bu durum yani tansiyon kişinin yaşına, fiziksel aktivitesine ve yaşam şekline bağlı olarak bireysel olarak değişir. Yani aslında başkasına yüksek gelen tansiyon sizin normaliniz olabilmektedir. 14 8 tansiyon normal mi diye bakabilmemiz için öncelikle kendi normal tansiyonunuzu bilmeniz gerekir. Eğer normal hayatınızda da bu değerlerde tansiyonunuz var ise normaldir. Ama normal hayatınızda tansiyonunuz hep düşükken böyle bir değer ile karşılaştıysanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızda yarar vardır.

Tansiyon 14 8 Ne Demek?

Büyük değerin 14 olması küçük değerin ise 8 olması demek damarlarımıza kanın yaptığı basıncın 140 mmHg ve 80 mmHg olması anlamına gelmektedir. Hipertansiyon boyutunda yüksek bir değer olmasa da eğer sizin normaliniz değilse sağlık kuruluşlarından yardım istemeniz gerekmektedir.

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