14 9 Tansiyon Normal Mi? 14’e 9 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Ölümle sonuçlanabileceği için korkan ve kan basıncını ölçen kişiler, 14 9 tansiyon normal mi yoksa değil mi diye endişe duyabilir. Damar yırtılması ve kalbin durması gibi ürkütücü sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu için 14 9 tansiyon nasıl sorusuna yanıt aranır. Semptomların anlaşılabilmesi için küçük tansiyon 9 olunca ne olur sorusunun cevabı kesinlikle öğrenilmelidir. Bu konu hakkında bilgisi olmayanlar, tansiyon 14 9 ne demek diyebilir. 14'e 9 tansiyon yüksek mi yoksa düşük müdür?

14 9 Tansiyon Normal midir?

İnternette cevabı en çok aranan sorulardan biri de normal tansiyon seviyelerinin kaç olduğudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), belirlediği verilere göre 12'ye 8 olması gereken rakamlardır. 14'e 9 ise hipertansiyonun başlangıç noktasıdır. Yüksek kan basıncı tedavi edilmezse ya da eksik tedavi edilirse sağlık için tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu etkiye maruz kalan kişide anormal durumlardan söz etmek mümkündür.

Sürekli olarak çok yüksek seviyede bir basınca maruz kalan arterler, hasar görür, kalınlaşır ve sertleşir. Zorlanan ve hızlı çalışmaya başlayan kalp, daha az verimli bir hale gelir. Sol ventrikül duvarı kalınlaşır, kalbin kütlesi artar ve kontraktilitesini kaybeder. Doğru bir diyet ve tedavi uygulanmaz ise uzun vadede kardiyovasküler komplikasyonlara yol açabilir. Hipertansiyona ek olarak hasta, şeker hastalığından muzdaripse, varise, kalp yetmezliğine ve yüksek kolesterol seviyelerine sahipse risk iki katına çıkar.

Hipotansiyon Neden Olur?

Etkileri, yıllar sonra bile ortaya çıkabilen çok sayıda faktörden kaynaklanır. Bunlardan başlıcaları, ilerleyen yaş, kalıtım (özellikle erkekler için), hareketsizlik, yanlış beslenme (yüksek tuz tüketimi) ve fazla kilolardır. Kişi, sık sık idrara çıkıyorsa, kalp atışları düzensizse, bulanık görme varsa, sürekli yorgun hissediyorsa, bacakları şişse ve nefes darlığı çekiyorsa hipertansiyondan bahsetmek mümkündür. Bu durumda, hemen bir doktora görünmek kişinin yararınadır.