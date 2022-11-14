14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde "Fazla Şeker" projesi

Türkiye'de de rakamlar oldukça yüksek. Yaklaşık 9 milyon diyabetli birey sayısı ile Türkiye Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Her 100 kişiden 16'sı diyabetli. Bu sayının 2045 yılında 13 milyona çıkacağı öngörülüyor. Diyabet kardiyovasküler hastalıklar, böbrek yetmezliği gibi çeşitli komplikasyonlara da sebep olabiliyor. Bu sorunlarla birlikte diyabetle mücadele ciddi bir ekonomik yük doğuruyor." diye konuştu.

Diyabetin son dönemde artan rakamları ile 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çene Nova Nordisk Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen, "Dünyada ve ülkemizdeki artış oldukça hızlı ve endişe verici. Tüm dünyada toplam 537 milyon kişi diyabetle yaşıyor, bunun anlamı her 10 kişiden 1'i diyabetli. Bu rakam 2019'daki tahminlerin 74 milyon üzerinde bir artış ve bu sayının 2030 yılında 643 milyon, 2045 yılında 700 milyon olacağı hesaplanıyor. İşin daha da endişe verici tarafı, dünyada diyabetli bireylerin ancak yüzde 50' sine teşhis konulmuş olduğu varsayılıyor. 2021 verilerine göre her 5 saniyede 1 kişi diyabet sebebiyle hayatını kaybediyor.

İNSÜLİNİN EN BÜYÜK MİRASÇISI

Novo Nordisk'in kurulmasına sebep olan ve hayat kurtaran insülinin en büyük mirasçısı olmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden Jens Pii Olesen, " İnsan insülinleri, modern insülinler ve yeni nesil insülinler ile bu alandaki tüm alternatifleri sunabilen tek şirketiz. Bu da bizi dünyada kullanılan toplam insülinin yüzde 50'sinin tedarikçisi yapıyor. Tip 2 diyabet tedavisinde haftalık insülin, tip 1 diyabeti tamamen ortadan kaldırmak için kök hücre çalışmalarımız ümit verici bir şekilde devam ediyor.

Ayrıca akıllı insülin kalem sistemleri gibi, hastaların hayatını kolaylaştıracak entegre dijital sistemler üzerinde de çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'de, Ar-Ge yatırımları ölçeğinde ilaç şirketleri arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Ar-Ge hattındaki bütün moleküllerin Türkiye'de çalışılması, hastaların en gelişmiş tedavilere erken erişimine imkân sağlıyor." şeklinde konuştu.