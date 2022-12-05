15 8 Tansiyon Normal Mi? 15’e 8 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi? s1

15 8 tansiyon normal mi, tansiyon 15 8 ne demek tanımıyla açıklanması mümkündür. Bu tür tansiyon değerlerini açıklığa kavuşturmak, genellikle düşük mü yoksa yüksek mi için yapılır. Haliyle 15'e 8 tansiyon yüksek mi de ele alınır. Tansiyon değerlendirmelerinin yapılması için normal değerlerin bilinmesi gerekir. Normal değerler karşısında 15 8 tansiyon nasıl olduğu ortaya çıkar. Büyük ve küçük tansiyonların ayrı ayrı ele alınmasında fayda vardır. Örneğin küçük tansiyon 8 olunca ne olur ya da büyük tansiyon 8 olunca ne olur farklı sonuçlar doğuracaktır.

15 8 Tansiyon Normal Mi?

Aslına bakılırsa 15 8 değerinin küçük tansiyonunda bir problem yoktur. Çünkü küçük tansiyonun normal değeri de zaten 8'dir. Sağlıklı bir bireyde olması gereken, küçük tansiyon değeridir. Fakat büyük tansiyon için aynı şey söylenemez. Normal tansiyon değerinden 3 değer kadar yüksektir. Haliyle normal bir tansiyon değeri değildir.

15'e 8 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

15'e 8 tansiyon değeri tansiyonun yükseldiğini ifade eder. Çünkü normali 12 olan büyük tansiyon 15'e çıkmıştır. Dolayısıyla tansiyon yükselmiştir. Tansiyonun yükselmesi de iyi bir durum değildir. İnsan vücudundaki bazı sağlıksal problemler, tansiyonun yükselmesiyle de olabiliyor. Bu sebeple iyi bir tansiyon değildir.