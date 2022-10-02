15 dakikalık temasta bulaşabiliyor! Anında yayılan bu hastalık tedavi edilmediğinde...

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Uyuz hiç bitmedi, ancak son 3 yılda bir artış oldu. Artışın temel nedenlerinden biri Covid-19 pandemisi nedeniyle insanları kapalı ortamlarda yaşamaya bir anlamda zorunlu halde tutmamız oldu. Tekrar açılımla birlikte insanlar dış ortama çıktıklarında daha geniş gruplara yayma söz konusu oldu. Dünyada da benzer eğilimler var. Dolayısıyla durumu bir genel artış olarak değerlendirmek, önlemlerimizi almak gerekecek" dedi.



Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, özellikle son dönemde Türkiye'de de uyuz vakalarında artışın yaşandığını söyledi.

Yorulmaz, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan meslektaşlarımızla haberleşiyoruz. Aldığımız bilgiler, Türkiye'nin her yerinde uyuz vakalarında bir artış görüldüğü biçiminde. Edirne'de de benzer biçimde bir artış var. Buna salgın diyebilmek çok kolay değil. Çünkü buna salgın diyebilmek için kesin rakamları bilmemize ihtiyaç var. Bu rakamları bilmiyoruz. Bu nedenle salgın ifadesini kullanamıyorum ama bir artış olduğu kesin" dedi.