16 10 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 10 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 10 tansiyon normal mi hakkında iyi şeylerden bahsedilmez. tansiyon 16 10 ne demek, ne yazık ki yüksek tansiyon belirtisidir. Yani küçük tansiyon 10 olunca ne olur hakkında birçok sağlık sorunundan bahsedilebilir. Tabii önceliği tansiyon 16 10 ne demek konusuna vermek gerekir. Çünkü bir durumdan bahsedilmesi gerekiyorsa, tanımlamak ilk basamaktır. 16'ya 10 tansiyon yüksek mi baz alınacağından düşük mü sorusuna değinilmeyecektir. 16 10 tansiyon nasıl yükseldiği de sağlık alanında karşılığı olan bir sorudur.

16 10 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyondan bahsederken üç çeşitten bahsetmek gerekir. Bu çeşitler yüksek, düşük ve normal tansiyonlardır. Normal tansiyon ise 12'e 8'dir. Normal tansiyondan düşük ya da yüksek olan her tansiyon, normal tansiyon değildir. 16 10 tansiyon incelendiği zaman, normal olmadığı kanısına varılır. Çünkü normali 12 8 olan tansiyondan olukça yüksek değerlere sahiptir. Dolayısıyla normal bir tansiyon değildir.

16'ya 10 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 10 tansiyon değeri normal değerlerin üzerinde olduğundan iyi bir tansiyon değildir. Yani normal değer olan 12 8 tansiyondan da yüksektir. Dolayısıyla 16'ya 10 tansiyonun yüksek tansiyon olduğundan bahsedilebilir.