16 11 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Tansiyon kalp ve damar sağlığı için oldukça önemli bir değerdir. Bu değerin optimal aralığından yüksek ya da düşük olması ise bazı sağlık sorunlarının habercisidir. Bu nedenle tansiyonu ölçtükten sonra değer normal mi diye merak edilir. Bu bağlamda tansiyonu 16 11 olarak ölçülen insanların akıllarında 16 11 tansiyon normal mi, 16 11 tansiyon yüksek mi, düşük mü ya da küçük tansiyon 11 olunca ne olur gibi sorular oluşmaktadır.

16 11 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyonun normal değer aralığından yüksek olması ya da düşük olması bazı sağlık sorunlarının nedeni ya da sonucu olabilmektedir. Bu nedenle tansiyon sağlık açısından çok önemlidir. Tansiyonun normal, sağlıklı bireylerde olması gereken değerler; büyük tansiyonun 120 mm Hg olması ve küçük tansiyonun da 80 mm Hg olmasıdır. 16 11 tansiyon yani büyük tansiyonun 160 mm Hg ve küçük tansiyonun 110 mm Hg olması da bu değerlerin oldukça üstünde yer alır. Bu nedenle 16 11 tansiyon normal değil, yüksek tansiyon olarak adlandırılır. Bu durumda ise bir doktora danışılması ve gerekli tedavilerin alınması gereklidir.

Küçük Tansiyon 11 Olunca Ne Olur?

Büyük tansiyon; kalbin kanı vücuda pompalandığı zaman damarlarda oluşturduğu basınç ve küçük tansiyon ise; kan akımı bittikten sonra damarlarda oluşan durgun basınç olarak adlandırılır. Küçük tansiyon değeri normal şartlarda 80 mm Hg olması gereklidir. Küçük tansiyon 11 olunca tansiyon yükselmiş demektir. Bu da "hipertansiyon" olarak adlandırılır. Hipertansiyon gibi bir durumda karşılaşılabilecek bazı semptomlar şu şekildedir: baş ağrısı yorgunluk, kalpte çarpıntı hissi, aşırı ve soğuk terleme, kulaklarda uğultu oluşması, bazı uzuvlarda şişlik ve burun kanaması.