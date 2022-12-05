16 12 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

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16 12 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon, kan damarlarındaki basıncı ifade eder. Bu basınçta büyük tansiyon için 120 mm Hg, küçük tansiyonda ise 80 mm Hg seviyesi baz alınmalıdır. 16'ya 12 tansiyona sahip olan kişilerde ise büyük tansiyon 160 mm Hg, küçük tansiyon ise 120 mm Hg'a çıkmış demektir. Yani bu tansiyon seviyesi oldukça yüksektir. Tansiyon ölçme aletinde bu değeri gördüğünüzde süratle hastaneye müracaat etmeniz gerekir.

Küçük Tansiyon 12 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonu 12'ye kadar yükselen kişilerde durgun kan basıncı oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış demektir. Bu tansiyon seviyesine sahip olan kişilerde mide bulantısı, baş dönmesi gibi olumsuzluklar görülebilir. Hastanede yapılan tetkikler ve müdahale sonunda tansiyon seviyesi normal seviyeye gelecektir. Genellikle serum takviyesi ile tansiyon normal seviyeye gelir.

Tansiyon sorunu kronik hale de gelebilir. Bu durum ancak doktor muayenesi ve gerekli tetkikler sonucunda ortaya çıkar. Doktor muayenesi sonunda doktor tarafından sürekli tansiyon ilacı kullanımı uygun görülebilir. Düzenli olarak alınacak tansiyon ilacı ile tansiyon normal seviyeye gelecektir. Söz konusu ilaçların ancak doktor tavsiyesi ile kullanılması gerekir. Aksi durumda tansiyon dengenizi daha da kötü bir seviyeye getirebilirsiniz.