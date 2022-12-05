16 13 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 13 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 13 tansiyon normal mi diye merak ediyorsanız normal tansiyonun ne olduğunu da araştırmanız gerekir. Kısa bir araştırma sonunda 16'ya 13 tansiyon yüksek mi veya düşük mü konusuna açıklık getirebilirsiniz. 16 13 tansiyon nasıl konusunu düşük ya da yüksek şeklinde değerlendirmeniz daha uygundur. Bunun yanında küçük tansiyon 13 olunca ne olur sorusu da merak edilenler arasındadır. Tansiyon 16 13 ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

16 13 Tansiyon Normal Mi?

Normal tansiyonun, kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için kan basıncının olması gereken basınç aralığıdır. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tansiyon seviyesi 12'ye 8'dir. Söz konusu tansiyon seviyesi kişiden kişiye değişebilir. Herkesin kendini rahatsız hissettiği tansiyon seviyesi farklıdır. Bu nedenle tansiyon konusunda gerekli bilince sahip olmanız gerekir.

16'ya 13 tansiyon da normal tansiyon seviyesi ile kıyaslandığında yüksek bir tansiyondur. Bu tansiyona sahip olan kişilerde vücut bir kısım savunma mekanizmaları geliştirebilir. 16 13 tansiyona sahip olan kişilerin sık sık tansiyonu kontrol edilmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir.

Küçük Tansiyon 13 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun normal şartlar altında 8 olması gerekir. Küçük tansiyonun 13'e kadar çıkması halinde tansiyon oldukça yükselmiş demektir. Bu tansiyon seviyesine sahip kişilerde baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve kusma gibi olumsuzluklar görülebilir. Vücut, bu tür tepkilerle tansiyonu normal seviyeye getirmeye çalışır.

Tansiyonunuzun 16'ya 13 olduğunu görüyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz en mantıklı hal tarzı olacaktır. Doktor kontrolünden sonra gerekli müdahale yapılacak ve tansiyon normal seyrine döndürülecektir. Genellikle serum takviyesi ile sorunun üstesinden gelmek mümkündür.