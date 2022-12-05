16 14 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 14 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 14 tansiyon normal mi sorusu araştırılırken öncelikle normal tansiyon seviyesi ile ilgili araştırma yapılması gerekir. Kısa bir araştırma neticesinde 16'ya 14 tansiyon yüksek mi ya da düşük mü sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. 16 14 tansiyon nasıl araştırmasında bilimsel kaynaklara göz atmanız faydalı olacaktır. Söz konusu kaynaklarda küçük tansiyon 14 olunca ne olur konusu ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Tansiyon 16 14 ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

16 14 Tansiyon Normal Mi?

Normal tansiyon seviyesi ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Bu kaynaklar incelendiğinde kişinin normal tansiyon seviyesinin 12'ye 8 seviyesinde olması gerektiği anlaşılır. Söz konusu tansiyon seviyesi kişiden kişiye değişebilir. Kişi kendini tanıyarak hangi tansiyon aralığında kendini rahat hissettiğini bilmelidir. Bu sayede daha sağlıklı bir yaşam sürülebilir.

16'ya 14 tansiyon seviyesi normal tansiyon seviyesine göre değerlendirildiğinde bu tansiyonun oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu tansiyon aralığında ciddi sağlık sorunları oluşabilir.

Küçük Tansiyon 14 Olunca Ne Olur?

16'ya 14 tansiyon seviyesinde hem büyük hem de küçük tansiyon seviyesi yüksektir. Özellikle küçük tansiyonun, yani durgun kan basıncının çok yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi sorunlar baş gösterebilir. Bahse konu belirtilerle karşılaştığınız zaman tansiyonunuzu sık sık ölçeceğiniz bir kontrol mekanizması yaratmalısınız. Sorunun devam etmesi halinde doktor muayenesine gitmeniz menfaatinize olacaktır. Serum ya da enjektör tedavisi ile tansiyonunuz kısa süre içerisinde normal seviyesine dönecektir. Zamanında gerekli müdahalenin yapılmaması halinde beyne pıhtı atma gibi ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle tansiyonun ciddi bir sorun olduğu bilincinde olunmalıdır.