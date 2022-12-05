16 4 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 4 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 4 tansiyon normal mi sorusu, kan basıncı seviyesini bilmek için önemlidir. Hastalık, farklı nedenler yüzünden ilerleyebilir ve kişiler, 16 4 tansiyon nasıl yüksek mi değil mi diye düşünülebilir. Büyük 16 ve küçük tansiyon 4 olunca ne olur diye araştıranların, bunun özellikle yaşlılarda sık rastlanan bir durum olduğunu bilmeleri gerekir. Fakat, tansiyon 16 4 ne demek sorusu, konu ile ilgili bilgisi olmayanlar için merak uyandırıcıdır. 16'ya 4 tansiyon yüksek mi yoksa düşük mü? Normali kaçtır?

16 4 Tansiyon Normal Midir?

Hipertansiyonun başlangıç seviyesini belirleyen sınır rakamlar, 140 mmHg ve 90 mmHg'dır. Buna göre, 16'ya 4 yüksek bir seviyedir. Sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) yüksek olması, hipertansiyondan bahsetmek için yeterlidir. Öte yandan iki değer arasındaki farkın çokluğu, izole sistolik hipertansiyonun varlığını gösterebilir. Bu genellikle, yaşlanmış kişilerde meydana gelen bir durumdur. Kalp damar hastalıkları, böbrek ve karaciğer sorunları, alkol, sigara, yağlı ve tuzlu gıdalar kan basıncı değerlerini etkiler. Sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak ve doktorun belirlediği tedaviye uymak, hipertansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Aşağıda kan basıncı değerlerinin seviyeleri verilmiştir.

Normal basınç: 120 - 129 ve 80 - 84

Normal yüksek basınç: 130 - 139 ve 85 - 89

Hipertansiyon seviyesi 1: 140 - 159 ve 90 - 99

Hipertansiyon seviyesi 2: 160 - 179 ve 100 - 109

3. derece hipertansiyon: 180 ve = 110

Hipertansiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kan basıncının aşırı yüksekliği tedavi edilmez ise kardiyovasküler hastalıkların, beyin kanamasının, damar tıkanıklığının, inmenin ve böbrek yetmezliğinin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Hipertansiyona ek olarak yüksek kolesterol, diyabet, sigara ve alkol kullanımı gibi diğer risk faktörleri de varsa ihtimal çok daha büyüktür. Tedaviden başarılı sonuç almak büyük ölçüde, sağlıklı yaşam tarzına uyum sağlamaya ve düzenli ilaç almaya (antihipertansif ilaçlar) bağlıdır.