16 7 Tansiyon Normal Mi? 16’ya 7 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

16 7 tansiyon normal mi soruları birçok kişinin üzerinde durduğu konulardandır. Özellikle küçük tansiyon 7 olunca ne olur konusu tansiyon problemi olanları yakından ilgilendirmektedir. Tansiyon 16 7 ne demek sorusuna yanıt verirken hem yüksek hem de düşük tansiyon değerlerini dikkate almak gerekir. 16'ya 7 tansiyon değeri yüksek mi, düşük mü, iyi mi sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve haberimizin devamında detaylı olarak paylaştık.

16 7 Tansiyon Normal Mi?

Birçok kişide tansiyon oldukça rahatsız edici boyutlardadır. Özellikle hipertansiyon hastalarının ciddi bir hayati risk altında olması hemen herkesin gün içerisinde tansiyon değerlerine gereken önemi vermesine neden olur. Tansiyonun düşük olması da yüksek olması da ciddi bir sorun olarak karşınıza çıkar. Böyle durumlarda tam değerleri gösteren bir tansiyon aleti ile ölçüm yapmak büyük bir önem gösterir.

Tansiyon değerleri ölçülürken normal, düşük ve yüksek değerlerin neler olduğu bilinmelidir. Normal tansiyon 12 8 olurken düşük tansiyon 10 6'dan düşük olarak değerlendirilir. Bununla birlikte büyük tansiyon 13,5 ile küçük tansiyon 8,5 üzerinde ise kişilerin tansiyonunun yüksek olduğu anlaşılır. 16 7 tansiyon değeri de günümüzde yüksek olarak kabul edilen bir değerdir.

Tansiyon 16 7 Olursa Ne Olur?

Tansiyon değerleri 16 7 olarak ölçüldüğünde kişilerin birtakım rahatsızlıklar yaşaması kaçınılmaz durumlardan biridir. Böyle durumlarda önlem almak oldukça önemlidir. Çok fazla yağlı yiyecekler tüketmek, tuzda aşırıya kaçmak, egzersizden uzak kalmak tansiyonun yükselme nedenleri arasında yer alır.

Tansiyon bu kadar yüksek seviyeye ulaştığında başta ve ensede ağrılar ortaya çıkar. Bunun yanında yoğunluk hissi, uyuşmalar ve karıncalanma hissi de ortaya çıkar. Nefes darlığı ve çift görme ya da bulanık görme sorunu da yaşanabilir. Kişiler hipertansiyon durumlarında uzman doktora başvurmak zorundadır.

16 7 Tansiyon Olursa Ne Yapılmalıdır?

Yüksek tansiyon değerleri ile karşılaşıldığında kişilerin yaşam şeklini oldukça değiştirmesi gerekir. Bu kişilerin dikkat etmesi gerekenlerin başında da yağlı ve tuzlu yiyecek tüketimini en aza indirmek gelir. Bunun yanında hareketsiz yaşama son vererek egzersiz ağırlıklı bir hayat sürmek önem taşır. Zayıflamak, çayı ve kahveyi azaltmak, alkol ve sigaradan uzak durmak da gerekir.