Bebeklere doğumdan itibaren belirli tarihlerde birçok farklı aşı uygulanmaktadır. 18 ay aşısı da bu aşı uygulamaları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu aşıyla ilgili özellikle yeni anne baba olmuş bireyler yeterince bilgi sahibi olamayabilmektedir. Bu yazımızda sizler için 18 ay aşısı nedir, bebeklerde 18 ay aşısı hangileri, koldan mı bacaktan mı yapılır, ateş yapar mı gibi merak edilen soruların cevaplarına değindik.

18 Ay Aşısı Nedir?

Tüm canlıları hastalıklardan ve bu hastalıklara bağlı ortaya çıkan olumsuz durumlardan korumak için yapılan biyolojik ürünler, aşı olarak tanımlanmaktadır. Her aşının uygulanması için belli bir tarih aralığı bulunmaktadır. 18 ay aşısı da bu aşılardan biridir. Bu aşı bebeklere uygulanan ve onları pek çok hastalığa karşı koruyan bir aşı türüdür. 18 yaş aşısı bir diğer deyişle 1,5 yaş aşısı beşli karma aşısı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda 18 aylık aşı kaç tane sorusu gündeme gelmektedir. Bebeklerde aşılama uygulaması doğdukları günden itibaren başlamaktadır. Bu aşılar onların savunmasız bedenini hastalıklardan koruma özelliğine sahiptir. Bu yüzden aşıların zamanlarında ve tarihleri geçirilmeden yapılması büyük bir önem taşır. Pek çok ebeveyn 18 ay aşıları hangileri diye merak etmektedir. 1,5 yaşındaki bebeklere uygulanan başlıca aşılar şunlardır:

Beşli karma aşısı

Sarılık (Hepatit A) aşısı

Ağız yoluyla canlı çocuk felci

Bebeklerde 18 Ay Aşısı Ateş Yapar Mı?

Bebeklere uygulanan aşıların zamanında yapılması son derece önemlidir. 18 ay aşısının da 18 ay dolmadan yapılması gerekmektedir. Bu aşılar bebeklerin bağışıklığını da hızlı bir şekilde güçlendirmektedir. Her aşıda olduğu gibi bu aşılarda da uygulama sonrası bazı yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu yan etkiler arasında yaygın olarak aşı uygulanan bölgede kızarıklık ve şişlik görülmektedir. Bunlar dışında bebeklerde huzursuzluk ve hafif ateş de olabilmektedir. Ayrıca aşı uygulanan bölgede ağrı hissi de meydana gelebilmektedir. Bu yan etkiler çoğunlukla geçicidir. Son zamanlarda birçok anne ve baba 18 ay aşısı koldan mı bacaktan mı yapılır sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu aşı bebeklerin kollarına veya bacaklarının ön tarafına uygulanan bir aşıdır. Ayrıca aşı sonrası enderde olsa ishal veya kusma gibi yan etkilerde yaşabilmektedir. Tüm bu olumsuz durumlar ortalama iki gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir.