2 Ay Aşısı Nedir? Bebeklerde 2 Ay Aşısı Hangileri, Koldan Mı Bacaktan Mı Yapılır, Ateş Yapar Mı?

2 ay aşısı nedir sorusuna yanıt ararken bu cevabın güvenilir ve doğru kaynaklardan verilmiş olması son derece önemlidir. İçeriğimizi hazırlarken 2 ay aşıları hangileri gibi sorulara tamamen tıp üzerine yazılmış bilimsel makaleleri temel alarak bir araştırma yaptık ve 2 aylık aşı kaç tane sorusuna yanıt getirdik. Peki ya bu araştırmalar sonucunda 2 ay aşısı koldan mı bacaktan mı sorusunun cevabı nedir? içerikte bebeklerde 2 ay aşısı ateş yapar mı sorusuna yanıt verdik.

2 Ay Aşısı Nedir?

Bebeklerin iki ay aşısı genel olarak diğer aylara kıyasla bebeğe daha fazla aşının yapıldığı bir dönemde gerçekleşir. İki ay aşıları son derece faydalı ve çocuğa yapılması doktorlar tarafından şiddetle önerilen bir aşıdır. İki ay aşısı bazı yaygın ve ciddi hastalıkların önüne geçerek bebeğe şimdi ve gelecekte yardımcı olur.

İki ay ay aşısının önlediği bazı hastalıklar aşağıda sıralanmaktadır.

Difteri

Boğmaca

Tetanos

Hib

Pollo (halk arasında çocuk felci)

2 Ay aşıları hangileridir?

İki ay aşıları yukarıda da anlatıldığı gibi hem çocukların şimdi ve gelecekteki yaşamı için büyük bir sağlık avantajıdır hem de faydası tıbben bilinmektedir ve kanıtlanmıştır.

İki ay aşıları genel anlamda bebeklerin aşı programları dahilinde uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkeden ülkeye ya da sağlık bakanlıklarına göre bu aşılar bir takım farklılıklar içerebiliyor olsa bile ülkemizde bu aşılar şu şekildedir; Kombi Aşı (DTaP), IPV (İnaktive Pollo Aşısı), Hib Aşısı (Haemophilus influenzae tip b), ve PCV (Pnömokok Konjugat Aşısı).

Bebeklerde 2 Ay Aşısı Ateş Yapar Mı?

Uzmanların görüşüne göre bebekte iki ay aşılarından sonra bazen gece ateş yükselmesi durumları gözlemlenebilir ve bu doğal bir şeydir. Ebeveynler ateş düşürücü veya şurup yardımı ile ateşi kontrol altına alabilirler.

Yine uzmanlara göre, ikinci ay aşılarından sonra da ateş 38 derecenin üstüne çıkarsa bir doktora görünmek en sağlıklısı olacaktır.

2 Ay Aşısı Koldan Mı Bacaktan Mı?

Aşı, genel olarak kalçaya, kola ya da bacağa yapılmaktadır. 2 ay aşısında da bu üç ihtimalin dışında bir durum söz konusu değildir. Bebeklere iki ay aşısı çoğunlukla bacağa yani uyluk kasına yapılmaktadır. Bunun temel sebebi çocuklarda bacak bölgesinin kas anlamında daha kuvvetli olmasında yatar. Ayrıca olası bir yan etkilerin basitçe anlaşılabilmesi adına bacağa aşı yapmak tıbben en uygun yöntem olarak görülmektedir.