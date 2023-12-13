2 Yaş Sendromu Belirtileri - 2 Yaş Sendromu Kaç Ay Sürer, Ağlama Krizi Nasıl Atlatılır?

2 yaş sendromu, çocuklar kadar anne-babaların da hazırlıklı olması gereken bir dönemdir. Bu dönemdeki çocukların sınırlı tecrübesi olduğundan sıklıkla yaramazlık yapabilirler. Ayrıca çocuklar isteklerini tam anlamıyla ifade edemezler. 2 yaş sendromu belirtileri denildiğinde akla çocuğun bu dönemdeki ağlama krizleri gelebilir. 2 yaş sendromu kaç ay sürer ve ağlama krizi nasıl atlatılır gibi soruları araştırmak faydalı olacaktır.

2 Yaş Sendromu Belirtileri

2 yaş sendromu, çocuğun ilk ergenlik dönemi olarak ifade edilir. Bu dönemde çocuğun algılama seviyesi gelişmiş olsa da kendisini tam olarak ifade edemeyebilir. Çocuk bu dönemde "hayır, istemiyorum, olmaz" gibi kelimeleri sıklıkla kullanır.

2 yaş sendromu belirtileri her bebekte farklıdır. Genel anlamda bu döneme ulaşmış olan çocuklarda aşağıdaki belirtiler kendini gösterir.

Ağlama krizi

En küçük bir hoşnutsuzlukta kendini yere vurma eğilimi

İştahsızlık

Bağırma krizleri

Ebeveyn ile inatlaşma

Çığlık atma

Eşyaları yere fırlatma

2 Yaş Sendromu Kaç Ay Sürer?

2 yaş sendromu bebek tam olarak 2 yaşında iken başlamaz. Bebeğin 18-30 ay arasındaki dönem 2 yaş sendromu olarak ifade edilir. Bu dönem, bebek 3 yaşına ulaşana kadar devam edebilir. Tabi bu süre bebekten bebeğe farklılık gösterir.

2 yaş sendromunda olan çocuğa en doğru yaklaşım, sabırlık birer anne-baba olarak çocuğu anlamaya çalışmaktır. Bu dönemde çocukla inatlaşmak, çocuğun daha agresif olmasına neden olabilir. 2 yaş sendromu ile ilgili uzman desteği almak istediğinizde pedagoglara müracaat edebilirsiniz. Uzman yönlendirmesi ile sürecin atlatılmasının daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Hemen her çocuğun karşılaştığı bu dönem, ebeveyni biraz yorsa da çocuğun kişilik gelişimi için sağlıklı şekilde atlatılmalıdır. Bu da her şeyden önce ona sabırla yaklaşmaya bağlıdır.