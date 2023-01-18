20 yaş dişi hakkında bilinmeyenler! Eğer çenenizde...

20 yaş dişleri ağızda en son çıkan dişlerdir. Bu dişler ağızın en arkasındaki 3'üncü azı dişleridir. Sağ-sol, alt-üst olmak üzere ağızda 4 adettir. Sağlıklı bir şekilde çıkamayan bu dişler genel açıdan çene yapısına uyum sağlamamaları sebebiyle çoğu kişilerde ağrı, apse ve rahatsızlıklara neden olabilirler. Ayrıca yarı gömülü ya da gömülü olarak ağızda kalabileceği ağızdaki yetersiz alan sebebiyle diğer dişlerde ve ağız içinde birçok olumsuz duruma neden olabilirler.
Ancak kişinin çene yapısı uygunsa, 20 yaş dişleri için azı dişlerinin arka kısmında yeterli çıkış alanı varsa bu dişler tam olarak da çıkabilir.Tam olarak çıkan bu dişler herhangi bir soruna neden olmazlar. Ama çoğunluğa 20 yaş dişlerinin sürebilmesi için ağızda yeterli yer yoktur.
20 yaş dişlerinin çıkışı ya da gömülü kalmasına bağlı olarak en sık görülen belirtiler şunlardır; Diş etinde ve dişte ağrı oluşumu, diş hassasiyeti, çenede ağrı, lenf bezlerinde şişme, kötü ağız kokusu gibi...
20 yaş dişlerinin tespiti için ağız ve diş muayenesinden sonra diş röntgeni çekilir. Bu röntgen sayesinde bütün dişlerin kökleriyle beraber mevcut kemik yapıları, açıları ve gömülü olan dişler net olarak görüntülenir.
Diş Hekimi Dr. Damla Zenar,'' Doğru pozisyonda olmayan 20 yaş dişleri çekilmelidir. 20 yaş dişi ameliyatlarında ilgili bölgeye lokal anestezi uygulanır. Dişin etrafındaki kemik uygun görülürse kaldırılır ve diş çekilir. Diş çekildikten sonra bölgeye dikiş atılır. Bu dikişler 7 ila 10 gün arasında alınır. Diş hekimi gerekli görürse operasyondan sonra antibiyotik ve ağrı kesici ilaç yazabilir.''dedi.