20 yaş dişi hakkında bilinmeyenler! Eğer çenenizde...

20 yaş dişlerinin tespiti için ağız ve diş muayenesinden sonra diş röntgeni çekilir. Bu röntgen sayesinde bütün dişlerin kökleriyle beraber mevcut kemik yapıları, açıları ve gömülü olan dişler net olarak görüntülenir.

Diş Hekimi Dr. Damla Zenar,'' Doğru pozisyonda olmayan 20 yaş dişleri çekilmelidir. 20 yaş dişi ameliyatlarında ilgili bölgeye lokal anestezi uygulanır. Dişin etrafındaki kemik uygun görülürse kaldırılır ve diş çekilir. Diş çekildikten sonra bölgeye dikiş atılır. Bu dikişler 7 ila 10 gün arasında alınır. Diş hekimi gerekli görürse operasyondan sonra antibiyotik ve ağrı kesici ilaç yazabilir.''dedi.