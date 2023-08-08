200 ML Kaç Bardak? 200 ML Kaç Çay ve Su Bardağı Yapar?

Günlük yaşamda yaygın olarak tüketilen içeceklerin birçoğunun miktarı ml olarak kısaltılan mililitre ölçüsüyle hesaplanır. Dolayısıyla bu hacim ölçüsü biriminin litrenin binde birine denk geldiği göz önünde bulundurularak 200 ml su kaç bardak, ne kadar eder gibi sorulara yanıt verilebilir. Buna ek olarak söz edilen hacim ölçüsü biriminin anlaşılır kılınması amacıyla 200 ml kaç çay ve su bardağı yapar diyenlere de yanıt sunulmalıdır.

200 ML Kaç Bardak?

Adının Fransız ölçü birimi olan litrondan geldiği bilinen litre, büyük L ile gösterilen bir hacim ölçüsü birimi olarak tanımlanabilir. Bu hacim ölçüsü birimi sayesinde çeşitli sıvıların miktarı ölçülebilir. Mililitre ise litrenin alt katlarında yer alan bir hacim ölçüsü birimi olarak belirtilmelidir. Bu hacim ölçüsü birimi litrenin binde birine eşittir. Yani 1 litrenin 1000 mililitreye eşit olduğu söylenmelidir. Kısaltması ml olan mililitre ile genelde süt, yağ, meyve suyu, su ve asitli içeceklerin miktarı ölçülür. Bu hacim ölçüsü biriminin litrenin binde birine eşit olduğu düşünüldüğü zaman ise "200 ml su ne kadar eder?" gibi sorulara kolaylıkla yanıt sunulabilir. Çeşitli tariflere farklı sıvı ürünlerin eklenmesi gerektiği zaman genelde 200 ml ölçüsü kullanılır. Dolayısıyla "200 ml kaç çay ve su bardağı yapar?" sorusunun doğru cevapları aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: