2023'te 5,5 milyon kişi bu hastalığa yakalandı!

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tropikal hastalıklarla ilgili biriminin direktörü Raman Velayudhan, 2023'te dünya genelinde 5,5 milyondan fazla dang humması vakasının tespit edildiğini ve bu hastalık nedeniyle 5 bin ölümün rapor edildiğini bildirdi. Velayudhan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında dang hummasının küresel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:45 PAYLAŞ ABONE OL

"2023'te dünya genelinde 5,5 milyondan fazla dang humması vakası görüldü ve bu hastalık nedeniyle 5 bin ölüm rapor edildi." bilgisini veren Velayudhan, dang hummasının ana taşıyıcısı olan ve dağılım alanları genişleyen sivrisineklerin, çevresel değişiklikler ve iklim koşullarının da etkisiyle Akdeniz bölgesinde daha fazla ülkeye, Güney Amerika ülkelerine ve Afrika'nın bazı bölgelerine yayıldıklarını söyledi.

Velayudhan, Amerika kıtasında 2023'te 4,5 milyon dang humması vakasının bildirildiğinin ve bunun bir yılda aynı kıtada görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizdi. Brezilya'da bildirilen vakaların Amerika kıtasında görülen dang humması vakalarının yüzde 68'ini oluşturduğunu kaydeden Velayudhan, Ocak 2024'te Amerika kıtasında 373 bin 709 dang humması vakasının rapor edildiğine işaret etti.