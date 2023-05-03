20’lik Diş Çekimi Sonrası Yemek Ne Zaman Yenir? Yirmilik Diş Çekimi Sonrası Ne Zaman Katı Yemek Yenmeli?

20'lik diş çekimi sonrası ne zaman yemek yenir sorusu, 20'lik dişini çektiren herkesin yanıtnı bilmesi gereken bir sorudur. Genellikle diş hekimleri çekimden sonra gerekli uyarıları yapsa da bazı zamanlarda hekim ya da hasta ne yapması gerektiğini unutabiliyor. Bu gibi durumlar için bu yazımızda "20'lik diş çekimi sonrası ne zaman normal yemek yenir, nasıl beslenmeli?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte detaylar…

20'lik Diş Çekimi Sonrası Yemek Ne Zaman Yenir?

20'lik dişi, pek çok kişinin ağız sağlığını kötü etkilediği, çürüdüğü ya da çevresindeki diğer dişlere zarar verdiği için çekilmektedir. Çekimi hem ameliyatlı hem de ameliyatsız olabilir. Her iki çekim sonrasında da kişiler en az uyuşukluk geçene kadar yemek yememelidir. Yaklaşık 2 saat içerisinde uyuluşluk geçer ve daha sonra yemek yemeğe başlanabilir. Operasyon sonrası ilk 24 saate dikkat edilmeli yumuşak ve püre kıvamında besinlerle beslenilmesi gerekir. Katı yemek tüketimi çekim sonrası 3- 4 gün boyunca ertelenmelidir.

20'lik Diş Çekimi Sonrası Nasıl Beslenmeli?

20'lik dişinizi çektirdiniz ve nasıl beslenmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Diş çekimi sonrası beslenme için dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekildedir: