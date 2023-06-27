24 Saatlik İdrar Nedir, Neye Bakılır? 24 Saatlik İdrar Nasıl Toplanır, Sonucu Ne Zaman Çıkar?

24 saatlik idrar nedir sorusuna cevap bulmak adına tıp kaynaklarından yararlanmakta fayda vardır. Bu tahlilde neye bakılır sorusuna cevap bulmak için de aynı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 24 saatlik idrar toplama neden istenir? Bu tahlil için idrarın toplanması da ayrıca merak edilen ve araştırılan bir konudur. Peki, 24 saatlik idrar nasıl toplanır? 24 saatlik idrar tahlili sonucu ne zaman çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

24 Saatlik İdrar Nedir?

Böbrek fonksiyonlarının tam olarak çalıştığının tespit edilmesi ve bazı hastalıkların kontrolü için hastadan 24 saatlik idrar testi istenebilir. İdrarda bakılacak olan değerler gün içinde değişebilir. 24 saatlik idrar testinde bu farklılıklar da gün yüzüne çıkacaktır. Adından da anlaşılacağı gibi 24 saatlik idrar testinde kişinin gün boyu idrarının toplanması gerekir. Gün boyu dışarı çıkan idrar test sonuçları değerlendirilerek böbreklerle ilgili değerlendirme yapılır.

24 saatlik idrar testi esnasında toplanan idrarın içerisindeki verilerin kaybedilmemesi için özel kaplara ihtiyaç vardır. Bu kaplar sayesinde idrar testinde yanılma en aza indirilir. Laboratuar ortamında incelenen idrar, kişinin hastalığı konusunda uzmanlara fikir vermektedir.

24 Saatlik İdrar Toplama Neden İstenir?

24 saatlik idrar, idrar olması istenmeyen proteinlerin tespit edilmesi için istenir. Normal şartlarda idrar içinde protein bulunmaz. İdrar içinde bulunan protein, hastalık belirtisi olabilir. 24 saatlik idrar testinde gün boyu dışarı atılan protein miktarı tespit edilir.

Böbrek, kanı süzdükten sonra vücutta istenmeyen üreyi idrar yolu ile dışarı atar. Vücut için faydalı olan protein ve faydalı besinleri de kana tekrar gönderir. Böbrek fonksiyonları bozulduğunda, böbrek bu süzme işlemini tam olarak yapamaz. Doğal olarak idrar içinde protein kalır. Bu da çeşitli böbrek hastalıklarının habercisidir.

24 Saatlik İdrar Testinde Neye Bakılır?

24 saatlik idrar testinde öncelikle kişinin şeker hastalığına bakılır. Bunun yanında hipertansiyon ve proteinüri gibi hastalıklar da 24 saatlik idrar testi ile ortaya çıkabilir. Ayrıca idrarda olmaması gereken proteinlerin yanı sıra bazı faydalı minerallerin de idrar içinde olup olmadığına bakılır. Örneğin hastada böbrek taşından şüpheleniliyorsa idrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması çok normaldir. Testin sonucu 2 gün içinde çıkar.