3 Aylık Bebek Oturtulursa Ne Olur? 3 Aylık Bebek Oturtulur Mu, Erken Oturması Zararlı Mı?

3 aylık bebek oturtulursa ne olur bilmek isteyenler, baş, boyun, sırt ve bel bölgesi için tehlikeli olabileceğini öğrenmelidir. Bu nedenle bebekler erken oturtulursa ne olur diye soranlara, çocuğun sağlığı açısından riskli olabileceğini söylemek mümkündür. 3 aylık bebek oturtulur mu diye merak edenler, bunun için çok erken olduğunu ve bebeğin en az 5-6 aylık olması gerektiğini bilmelidir. Bebekler ne zaman oturmaya başlamalıdır? İşte detaylar…

3 Aylık Bebek Oturtulursa Ne Olur?

Bebekler doğdukları andan itibaren istemsiz bazı hareketler ve refleksler gösterir. Fiziksel ve zihinsel olarak gelişmeye başladıkça bunlar yerini bilinçli hareketlere bırakır. Yenidoğan bebekler için her bir ay oldukça önemlidir. Desteksiz bir biçimde, başlarını ve sırtlarını dik tutarak oturabilmeleri için vücutlarının üst kısmının yeterince gelişmiş olması gerekir.

2 aylık bebekler, başlarını dik tutabilir, karın üstü yatabilir ve kol kasları güçlenmeye başlayarak bedenlerini ittirebilirler. 3. aydan itibaren boyun kasları gelişir ve yatarken başlarını kaldırabilirler. Yardım almadan kolları ile kendilerini yerden kaldırmaya çalışabilirler. 5. ay ile birlikte çocukların kol ve boyun kasları iyice güçlendiği için destekli bir şekilde oturmaya başlayabilirler. Ancak bu şekilde uzun saatler boyunca oturmamaları daha iyi olur. Ayrıca düşmelerini ve bir yere çarpmalarını önlemek için yumuşak dokulu destekler kullanılmalıdır. Bir bebeği en az 5 aylık olmadan oturtmaya çalışmak ise doğru değildir. Çünkü kas ve kemikleri yeterince gelişmediği için boyun, sırt ve bel eğriliği gibi problemler oluşabilir.

Bebeklerin Oturmayı Öğrenmesi için Ne Yapılmalıdır?

5-6 aylık bebeklerin kendi başlarına oturabilmeleri için onlara yardımcı olmak gerekir. Bunun için uygulanması gereken bazı adımlar bulunur. Kendilerini dengede tutmayı öğrenmeleri ve kaslarının gelişmesi için bebekler oturmaya teşvik edilmelidir.

Yere oyuncaklar koyarak oturmasına destek olunmalıdır.

Sık sık kucağa alınarak oturur pozisyona getirilmelidir.

Bebekle birlikte yere oturulmalı ve dengede durması sağlanmalıdır.

Yerde ve koltukta otururken etrafına yastıklar yerleştirilmeli ve zamanla dengede durmaya başladıkça destekler azaltılmalıdır.